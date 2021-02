Adiós a los días tranquilos

¿Qué es la tranquilidad? Un diccionario conocido la define así: estado en el que se toman las cosas con tiempo, sin nerviosismos ni agobios, y que no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás. ¿Para qué sirve? La pregunta suena obvia, pero en ciudades o pueblos de países como Colombia no lo es, porque se convierte en un estado esquivo o desconocido para muchos que no saben ya qué es pasar un día sin escándalos, sin ruido, sin la presión de la inmediatez o la ansiedad de la incertidumbre casi absoluta. Empecemos por el campo y algunos de nuestros pueblos. Hasta el 1° de febrero y según las cifras de Indepaz, en Colombia han ocurrido diez masacres este año. Solano, Betania, Cali, Tarazá, Popayán, Buga, Policarpa y Olaya Herrera son los pueblos que tienen la mancha del irrespeto por el cuerpo y la historia de otros. ¿Cómo logra una familia volver a confiar en el silencio de la noche en la montaña?

Pasemos ahora a una ciudad como Medellín. Desde la llegada de Daniel Quintero a la Alcaldía, aquí se desconoce qué es pasar una semana sin escándalos; a veces hay declaraciones parciales, palabras mal dichas, avisos de última hora, juicios sin soporte suficiente o aguas turbias que se vierten sobre el nombre de una persona o institución sin que parezca importar mucho la consecuencia o el dolor causado. Todo esto hace parte de esa cultura actual donde la velocidad del momento o la ambición por ganar poder, protagonismo o prestigio llevan a las personas a buscar resultados inmediatos y desconocen una segunda oportunidad, el beneficio de la duda, el valor de ver lo bueno en el otro o de construir a partir de lo creado y existente.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido recientemente a la Fundación Carla Cristina, una institución que durante décadas ha trabajado por la educación en Medellín y en cuya historia de generosidad están involucradas muchas familias de la ciudad. Según declaraciones y fotos en redes del mandatario Quintero, la fundación falsificó un documento y tuvo la intención de “engañar”. Él, que ha tenido que retirar funcionarios por fallas de comportamiento, debería saber ya que un episodio no define en su totalidad a una persona y que una técnica básica de la negociación de conflictos, para quien está realmente interesado en el otro y en la tranquilidad, es buscar el entendimiento y el beneficio mutuo. ¿Y si en lugar de avergonzar en público se mantiene en privado hasta tener todas las explicaciones?

Pretender que haya tranquilidad colectiva en una ciudad como Medellín bajo el gobierno de Quintero es casi improbable. Y esto ocurre porque más que construir con la gente, unir hilos y reparar lo quebrado, le interesa imponer, descalificar, ganar brillo y sacar del camino a todo aquel que controvierta o traiga un desafío.

¿Para qué sirve la tranquilidad en una ciudad? Para tomar buenas decisiones, para ver lo bueno en otros, para trabajar en equipo con confianza y sin fracturas, para enfocar la inteligencia, el tiempo y la energía en resolver problemas ancestrales: las muertes, la pobreza, el desplazamiento, la falta de oportunidades y cambiar un sistema educativo que aún no ha sido capaz de enseñar a sus estudiantes, los gobernantes futuros, el poder de la verdad o el amor.