Agitando el polvorín

none

Entretanto, poco se sabe de lo que ocurre en Cachemira, objeto de un bloqueo total de sus comunicaciones hacia el exterior. La historia no ha terminado.

El timing de rescindir la autonomía de Cachemira, ya deteriorada tras años de militarizaciones recurrentes y protestas reprimidas, está fríamente calculado. Pakistán, con su economía arrasada, tiene poco margen de maniobra y acudir al terrorismo implicaría asilamiento internacional, y Modi le deja claro a Trump, quien recientemente musitó su deseo de mediar en el conflicto, que sus “buenos oficios” no son bienvenidos. India bajo Modi se siente fuerte, empoderada y poderosa.

Desde entonces Cachemira ha navegado entre períodos de calma chicha y de turbulencia interna y externa. La mayoría musulmana del valle de Cachemira no está conforme en India, pero tampoco desea ser parte de Pakistán a pesar de la afinidad religiosa. Actualmente luchan por su independencia. A comienzos de los años 90, Pakistán infiltró miles de yihadistas para subvertir el orden en Cachemira. Una organización terrorista, Lashkar-e-Taiba, apoyada y armada por Pakistán, ha realizado espectaculares atentados en el corazón de la India.

La reciente decisión de Narendra Modi, primer ministro de India, de eliminar el estatus especial del que gozaba el estado norteño de Jammu-Cachemira, no es sorpresiva. Fue una de sus promesas de campaña. Con ello sacude el tablero geopolítico de una región no especialmente caracterizada por su estabilidad. Adicionalmente, Cachemira fue despojada de su estatus de “estado”, para ser gobernada directamente desde Delhi.