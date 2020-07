¿Ahora acabarán con la cultura?

En El sol desnudo (The Naked Sun), una de sus obras futuristas y distópicas, el gran escritor de ficción científica Isaac Asimov describió una sociedad donde el intercambio personal era prohibido, donde cada uno vivía aislado en su casa y donde nadie tenía contacto físico con otros. Esta pesadilla inverosímil parece que será nuestro futuro como consecuencia de esa cantidad de protocolos que se están creando y están basados en que para evitar la propagación de la pandemia hay que aislar a todo el mundo y prohibir cualquier evento donde pueda haber socialización.

Esto, obviamente, hará que la existencia de cualquier manifestación cultural o deportiva desaparezca, ya que precisamente una de las bases de todas ellas es que la gente pueda estar junta, que pueda gozar el arte, la cultura y el deporte e intercambiar opiniones y sensaciones con los otros. No es lo mismo hacer un espectáculo para un puñado de personas y transmitirlo por video que estar compartiendo con amigos y conocidos lo que se está gozando. Toda la vida hemos tenido videos, programas de televisión y discos, pero ellos nunca reemplazaron el espectáculo en vivo y ahora se confirma que hace falta la asistencia a los eventos para poder tener la experiencia de la comunicación artística.

Por eso es urgente que las autoridades, que ya han acabado con la economía del país, no acaben también con la cultura manifestada en los espectáculos en vivo con asistencia de público. Poco a poco estamos convirtiendo la nuestra en una sociedad donde los logros de la civilización no importan, y con esa ciega tendencia de creer que lo único importante es no llenar las salas de cuidado intensivo, estamos volviendo a una edad cultural oscura de la cual será muy difícil salir.