Aislamiento físico, no social

En esos casos me pregunto si el aislamiento social viene desde antes. Es decir, si estas personas no están pensando en los otros ahorita, ¿será que era igual antes?

Al mismo tiempo, las pérdidas que nos deja la cuarentena están más relacionadas con la forma en la que pensamos en comunidad. Algunas personas acaparan productos clave en los supermercados (lentejas, congelados, etc.), lo que agota la posibilidad de otros de poder poner algo en la mesa o tener reservas. Otros tantos no han dejado que sus empleados trabajen desde casa o cambiar sus horarios y otros más salen de fiesta, lo que expone a muchas más personas al virus.