Al oído del señor presidente

Me niego a creer que la Asamblea Constituyente haya arado en el mar y edificado en el viento. Pero debo aceptar que perdimos la oportunidad de alcanzar ese nuevo país que se nos insinuaba. Ahora hay que retirar el espejo retrovisor y avanzar en busca del tiempo perdido. Señor presidente: Sin su liderazgo es imposible.

También se veía venir la democratización de las instituciones y su sintonía con las cambiantes realidades sociales. Pero el gobierno de turno resultó inferior al compromiso histórico y el país comenzó a descuadernarse. Hoy los colombianos viven, otra vez, en incertidumbre: en la política, en la economía, en la seguridad social, en la relación con Venezuela. No hay una sola idea fuerza que pueda movilizar a esta sociedad como ser colectivo. Y era eso lo que había logrado con creces el proceso constituyente del 91.

“Si algún sector de la guerrilla no se acoge al proceso de paz, el Estado reaccionará con contundencia, para que les caiga a los delincuentes todo el peso de la ley”, solían repetir el ministro del Interior y el presidente Santos. Los miembros del nuevo gobierno se expresan en el mismo sentido, mientras se observa crecer la violencia, la insensibilidad social, la inseguridad urbana, y no se ven paliativos que neutralicen la situación.

Respuesta similar fue planteada por un editorial de El Espectador , la semana anterior (16/09/19): Si uno de cada tres municipios de Colombia está en riesgo de padecer violencia electoral, es porque las instituciones no están funcionando o, al menos, están funcionando deficitariamente. Eso no requiere examen teórico alguno, basta observar la tozuda realidad de los hechos.