Alegre contaminación visual

No son “polémicas vallas”, como se las suele registrar en prensa. En realidad, se trata de publicidad política abiertamente discriminatoria. “No quiero vivir como venezolano”: esa fue la más reciente de las grandiosas ideas, verdadero ejemplo de debate democrático, transmitida por dos vallas ubicadas en Bucaramanga en apoyo de la foto de un sonriente Iván Duque, acompañado de la igualmente alegre Marta Lucía Ramírez.

La valla recuerda la que fue instalada un buen día con la foto de Alfredo Gnecco, en Valledupar, cuando el senador pretendía su reelección como candidato del Partido de la U. En ese caso el mensaje de la gigantesca valla por la que se decidió la campaña de Gnecco era completamente secundario. Cualquiera hubiese sido la foto o el eslogan, lo mismo habría dado. Lo importante para Gnecco era la forma: atravesada en el acceso a un paso peatonal, la valla impedía que el transeúnte utilizara la cebra para cruzar la calle.

Igual ocurre con Duque, Ramírez y su alegre pose veraniega en las calles de Bucaramanga. La suya no es contaminación visual. Estamos evidentemente ante algo peor. El problema no es puramente estético. Las palabras empleadas para referirse a los venezolanos no son “subidas de tono” o “desfachatadas”. Mucho menos polémicas. Hay una estrategia consciente detrás de toda la iniciativa. El ejemplo puntual no es puramente anecdótico.

En la imagen que acompaña al mensaje central de la valla del Centro Democrático, al candidato que dijo Uribe y su coequipera se les ve descomplicados. ¿Qué celebran? ¿Por qué la buena onda? ¿Da risa la xenofobia? ¿Realmente genera júbilo y gozo la crisis que viven los venezolanos? Hubo tanta reacción en redes sociales que desde la campaña del uribismo tuvieron que salir a tomar distancia. Las vallas, dieron a entender, las mandó a poner algún entusiasta. “Queremos dejar en claro que rechazamos el mensaje”.

La estrategia del miedo, sin embargo, sigue intacta. Como en la valla de Gnecco, cualquier recurso es válido para atravesarse.