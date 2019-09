Alternativas acuáticas

none

A la luz de un enfoque que ahonde en las formas en que el agua que se transforma (en el espacio y el tiempo), la idea de algún tipo de naturaleza prístina que debe salvarse (o gestionarse con unas reformas económicas) se vuelve cada vez más problemática. Se hace evidente que no existe una naturaleza originalmente armoniosa que pueda manejarse adecuadamente a través de las inversiones y los eventos de entrega de casas de Vargas Lleras, ni de los bonos del agua y usura de Carrasquilla y los alcaldes de turno. Hay, en cambio, una multitud de aguas con las que nos relacionamos en una miríada de formas. Y es importante cuestionar qué tipo de aguas los diferentes actores (económicos, políticos, comunitarios) desean preservar, crear o destruir.

Además, la dicotomía entre lo público y lo privado podría no ser la apropiada para estudiar el agua en un país con decenas de acueductos comunitarios diversos, que se mueven entre lo formal y lo informal, y que no pueden clasificarse en uno u otro lado del binomio. También se queda corta al analizar casos como el de las corporaciones públicas de agua, como las Empresas Públicas de Medellín, que resultaron de la negociación de intereses públicos y privados en el contexto de fondos limitados y baja capacidad institucional.

Si consiguiéramos por un momento ver el agua de esta manera, podríamos trascender el agarrotado debate entre la gestión pública y la privada. Esto, porque al hacer hincapié en la prestación de servicios, el debate sobre la privatización tiende a pasar por alto los problemas ambientales, como los flujos de las corrientes y las amenazas a la calidad del agua. Además, este debate tiene siempre un inconveniente de escala, ya que los problemas del agua municipal no pueden separarse del contexto más amplio de la cuenca hidrográfica en el que se encuentran: físicamente el agua fluye por múltiples escalas, pero se usa y elimina localmente.

Ante la insistencia terca en este modelo, valdría la pena abrir espacio para alguna alternativa. En lugar de ver el agua como un recurso externo para ser administrado con las mismas cuatro o cinco reformas y una campaña publicitaria en distintos colores azules, serviría explorar los lazos que unen a comunidades y aguas en el día a día. Esto implicaría pensar en cómo diferentes tipos de agua conectan a las personas no sólo material sino también políticamente. Implicaría asumir al agua como un proceso histórico y cotidiano, en que se mezclan los ríos y el mar, la lluvia, las trayectorias de animales y plantas, las aguas servidas, el cloro con el que se trata en los acueductos, los residuos industriales o agroquímicos y todo lo que consumimos y desechamos.