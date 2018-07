En México, la campaña presidencial tuvo como temas principales la corrupción, la violencia y el trabajo, En ese sentido Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, tenía mucho que ganar, pues al no pertenecer al PRI ni al PAN, partidos que por nueve décadas han gobernado al país, que se ve afectado fuertemente por los tres factores arriba mencionados. Lo que pasa en México, incidirá en la economía Colombiana directamente, pues con el triunfo de AMLO, mucha de la nueva inversión vendrá para Colombia. Este tema ya había tratado rápidamente en un artículo anterior, pero ahora que es inminente creo necesario hacer énfasis.

México presenta tres factores importantes hoy en día, la violencia es un asunto preocupante, en el año 2017 fueron asesinados más de 25000 ciudadanos, en esta campaña (también se elegían candidatos locales) mataron a 133 candidatos y 496 se vieron forzados a renunciar. La corrupción es un factor importante, pues la mayoría de ciudadanos siente que les han robado lo que les corresponde de una manera descarada, el último asunto en importancia es el desempleo, el que a todos los candidatos tocaba por igual.

AMLO no podrá cambiar todo cuanto propone, pues los mandos medios, están incrustados en las administraciones. Cuando escribo estas líneas el conteo de los elegidos al congreso no se sabe exactamente. Para dar un giro al país tendrá que negociar con el PRI y el PAN, pues los necesitará para poder gobernar tranquilamente y estos partidos se mueven mayoritariamente con mermelada. Es también posible que la orden de los partidos tradicionales sea la de aguantar estos seis años para retomar el poder y así buscar que AMLO tenga muy poca maniobrabilidad y su gobierno no sea tan bueno.

Para la economía colombiana es conveniente el triunfo de AMLO, pues mucha de la inversión se vendrá para nuestro país, lo cual hará dos cosas: una que el gobierno de Duque sea muy bueno en lo económico y lo otro es que alejará a Petro de llegar al poder en cuatro años, pues es evidente que la izquierda ahuyenta la nueva inversión y los votantes al ver la prosperidad, el empleo y todo cuanto esto trae, muy difícilmente votarán por cambiar de camino. No es la inversión el único asunto relevante, para que en cuatro años no gane la izquierda en Colombia, el gobierno que viene tiene que invertir en los menos favorecidos e indicar un camino donde puedan progresar tanto ellos como sus familias, de lo contrario la economía Colombiana, se podría ver afectada por lo que haga o deje de hacer el nuevo gobierno nacional.

Dejen jugar al moreno como decía un candidato a la alcaldía de Bogotá, tiene doble sentido, es necesario abrir la puerta, de lo contrario se hará una reforma que nos llevaría a un cambio de sistema y ya sabemos los colombianos como termina este experimento, pues vivimos en carne propia los problemas de la pésima economía venezolana.

En México, se puede decir que el resultado se dio por la corrupción continuada que llevó al cansancio de los votantes, ojala eso no llegué a pasar en Colombia, pues afectaría a largo plazo a todos los ciudadanos.

El triunfo de la izquierda en México es un campanazo para Colombia, o se le da más a quienes lo necesitan o el próximo presidente indudablemente será de izquierda.

AMLO quería ser presidente y para ganar se moderó, ¿lo hará como Presidente?