(Anti) diplomacia partidista

Con el paso del tiempo la impronta partidista de la política exterior del gobierno Duque se ha vuelto inconfundible. Desde el amañado discurso soberanista y del compromiso aparente frente a aquellos países e instituciones extranjeras que han criticado la situación de derechos humanos y la lenta implementación de los acuerdos de paz, la insistencia en una política ya fallida en Venezuela y el matrimonio con Trump, hasta la selección de quienes nos representan en la Cancillería, las estrategias y ordenes en materia internacional parecen provenir más del Ubérrimo que de la Casa de Nariño.

La participación de miembros del Centro Democrático en la campaña estadounidense a favor de los republicanos y las más recientes acciones colombianas en relación con Cuba y Ecuador, tan solo confirman este patrón general. Como lo planteó en El Espectador el embajador de Noruega, produce extrañeza que en lugar de reconocer a Cuba por entregar información confidencial sobre un posible ataque terrorista del ELN, Colombia no solo haya cuestionado públicamente sus motivos sino vuelto a insistir en que la Isla extradite a sus líderes, lo cual equivaldría a desconocer sus obligaciones -- circunscritas al derecho internacional -- al aceptar ser anfitrión de las negociaciones entre el Estado colombiano y dicha guerrilla. No saber ver en este gesto, además de una ofrenda a Duque ante la imposibilidad de darle lo que pide, un guiño a Joe Biden para que pueda quitar a Cuba de lista de quienes patrocinan el terrorismo, es perder la oportunidad de ratificar la buena fe colombiana y reparar las relaciones con ambos países.

En el caso de Ecuador, y como si no se hubiera aprendido nada de la aventura electoral en la Florida, el timing de la visita el fiscal Barbosa para entregar a su homóloga (anticorreísta) las supuestas pruebas sobre la financiación del ELN de la campaña de Andrés Arauz, no podría ser más inoportuno y sospechoso. En medio de un contexto volátil en el que el candidato correísta encabeza el conteo de votos de la primera vuelta y el Consejo Nacional Electoral ha decidido realizar un reconteo ante las acusaciones de fraude de los dos candidatos que siguen, el viaje hiede a injerencia indebida en un proceso electoral ajeno.

Incluso, la adopción del estatuto temporal de protección para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, celebrada mundialmente como uno de los gestos humanitarios más importantes en años, podría entenderse como parte de la estrategia descrita. Además de mostrar una Colombia generosa frente a las víctimas del régimen de Maduro, permite distraer la atención de la crítica situación que enfrentan líderes sociales y excombatientes colombianos, al tiempo que ambienta la improbable posibilidad de mayor ayuda extranjera. Además, contrasta con desidia absoluta del gobierno nacional frente a la situación de los migrantes transcontinentales en regiones como el Urabá y el Darién.

Como si los estragos descritos no fueran suficientes, en aquellos pocos asuntos que no parecen del dominio de la (anti) diplomacia partidista, como la negociación de vacunas, el balance no ha sido menos de patético, como se evidenció en las imágenes de la llegada de las pírricas 50,000 vacunas arropadas con bandera nacional y la proclamación de que “le cumplimos a Colombia” con selfie incluido.

Aunque muchos venimos advirtiendo sobre los costos y riesgos de una política exterior secuestrada por los intereses, los caprichos y las rencillas de un solo grupo, no sobra recordarlos. Pretender balancear un discurso oficial comprometido con la paz, la protección de líderes sociales y excombatientes, y XXX, con una práctica internacional ideologizada en extremo y que contradice en absoluto lo dicho, no solo es insostenible sino que acarrea costos reputacionales y políticos.

La disonancia creciente entre lo que dice el Gobierno colombiano y lo que hace en relación con asuntos neurálgicos de la agenda interna y externa, incluyendo una preocupante tendencia hacia la injerencia en asuntos nacionales de otros países, es insostenible.

Pérdida de credibilidad de Colombia como contraparte que honra sus compromisos, daños reputacionales, fama de intervencionista y oportunista. Qué país a futuro querrá prestarle colaboración.