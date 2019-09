Antieditorial a algunos editoriales recientes

none

En cuanto al editorial que dedica al uso que hizo Guaidó de grupos irregulares, para asistir al concierto que se hizo en febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela, ha dejado el mal sabor de que no importan las herramientas que se utilicen si al final se van a lograr los resultados buscados, cuando ha sido un periódico que siempre ha cuestionado estos métodos, pues ha sido de los pocos medios conscientes de ello y que conocen y saben que en los sistemas legales esas dudas morales son mortales, y mucho más en un país como el nuestro, donde llevamos varios años viendo y viviendo las consecuencias de estas incertidumbres con un líder político como Álvaro Uribe y el partido que él dirige.