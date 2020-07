Aprendamos de los políticos de EE. UU.

Resumo en esta nota las propuestas de la campaña del presidente Donald Trump, América Primero, y de la campaña del señor Joe Biden, Compre Americano, propuestas que considero imitables para reactivar la economía colombiana. Ver las referencias de ambas campañas al finalizar*.

Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial (1918-1939) se creó el comité conocido como America First para oponerse al ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En 2016 se empleó el mismo nombre para promover la salida de los Estados Unidos de todos los tratados y organizaciones internacionales. El aislacionismo del America First de Donald Trump para eliminar sus déficits comerciales marcha por la vía de sus dos antecesores.

En la Referencia #1 que aparece al final de esta columna, nos informa la Casa Blanca sobre los planes de gobierno del presidente Trump, si resultara electo el martes 3 de noviembre próximo, planes en sectores de la economía que considero nos aportan algunas buenas ideas:

Revisar los tratados comerciales. Los tratados comerciales, tanto para los colombianos como para los estadounidenses, deben, ante todo, generar empleos domésticos, evitando las competencias desleales de sus socios. America First propone retirarse del Trans-Pacific Partnership (TPP). Ojalá pudiéramos aislarnos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, para evitar que nos generen tanto desempleo las importaciones desde otros países con sus monedas superdevaluadas o con salarios de hambre, para reemplazar el TLC aludido por un acuerdo comercial administrado solo por los participantes. Sí, administrado solo por Colombia, EE. UU. y algunos otros pocos países, en cantidades, precios, calidades y árbitros para solucionar los conflictos. Nada de OMC.

Reforma fiscal procrecimiento. Se propone claramente en America First reducir las tasas impositivas de las empresas para que dispongan de dinero con el fin de crear empleos y modernizar sus tecnologías. La ambiciosa meta de Trump: crear 25 millones de nuevos empleos y crecer al 4% por año. En Colombia también estamos advertidos por Minhacienda sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria que ojalá no nos resulte anticrecimiento.

Energía. Se propone en America First comenzar a explotar los US$50 billones, de los de 12 ceros, que poseen allá en grandes reservas de esquistos bituminosos y de gas natural. Nosotros no debemos vacilar en explotar las reservas colombianas del petróleo de esquistos por medio del fracking. Los colombianos, como los estadounidenses, debemos construir carreteras, puentes, escuelas… y darles mantenimiento a las obras de infraestructura existentes para contribuir a recuperar el empleo y el crecimiento.

Fortalecer la Fuerza Aérea. Porque sus equipos apenas alcanzan a ser hoy la tercera parte de lo que eran en 1991, con el fin de derrotar a ISIS y a ciertos gobiernos que no menciona America First, pero que todos sabemos quiénes son. Imitémoslos fortaleciendo nuestra Fuerza Aérea para fumigar con glifosato.

En la Referencia #2, el septuagenario Joe Biden (77) ha propuesto invertir US$700.000 millones, la mayor cifra invertida por gobierno alguno tras la Segunda Guerra Mundial, en manufactura, nuevas tecnologías como la 5G y en vehículos eléctricos. De los cuales US$400.000 se canalizarán para productos elaborados en los Estados Unidos y el resto para las nuevas tecnologías. En Colombia, cuando superemos el coronavirus, deberíamos imitarlos, modestamente.

Sostiene Biden que Trump tampoco es un hombre joven (74), que “es un incompetente” y que se ha dedicado solo a mirar los movimientos de la Bolsa de Valores, el Dow Jones y Nasdaq. Trump le dice a Biden “el dormilón”. Pero autorizados analistas consideran que el Compra Americano de Biden no pasa de ser una copia mediocre del América Primero de Trump.

Mi conclusión: Colombia Primero y Compremos Productos Colombianos.

* Referencia #1. Digitar en Google: Política exterior America First | lacasablanca.com.

** Referencia #2. Digitar en Google: Joe Biden proposes Buy American campaign to bolster US firms.