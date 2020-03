Aprendiendo de China

Un tema que nos preocupa mucho es la capacidad hospitalaria y los insumos médicos. El pasado jueves me escribió muy preocupado un médico amigo desde una clínica en Valledupar, porque en la unidad de cuidados intensivos no tenían uniformes especiales ni tapabocas N95, los que realmente sirven ya que el tamaño del virus es muy pequeño y pasa la barrera de los tapabocas convencionales. Ministro Ruiz, la protección del personal médico es lo más importante en estos momentos, no descuide este tema, por favor. Uno de los errores cometidos en Italia fue precisamente la falta de conocimiento de la enfermedad y la escasez de equipos de protección en el tratamiento de pacientes.

Ahora lo importante es no entrar en pánico y trabajar unidos con el Gobierno, las autoridades locales, los profesionales de la salud y la Fuerza Pública, para enfrentar con determinación y celeridad esta pandemia. Ya no hay tiempo de mirar atrás y cuestionar a las autoridades que omitieron los controles en los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas. Ahora estamos entrando en una semana crítica de propagación del coronavirus y la contención sólo depende de la velocidad con que actuemos coordinadamente con el Gobierno, tal cual como lo hicieron en la China.