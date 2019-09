Aprendiz de brujo

none

Al final del poema y de la película de Disney el viejo brujo llega y resuelve el caos. El problema es que en Colombia no hay brujos, solo aprendices que con sus erradas decisiones hacen más grande el caos que ellos mismos han creado.

En las dinámicas políticas actuales muchos asesores y estrategas de campaña ven de manera positiva el usar la mentira y el engaño como capital electoral, sin comprender que justo ese estado de cosas es lo que deben administrar. Comienzan incendios que luego no pueden controlar y, ya con el poder en sus manos, descubren que de nada sirve gobernar si lo que hay son cenizas.

La versión original de esta historia fue escrita por el poeta alemán Wolfgang von Goethe en 1797 y ha sido retomada por otros pensadores a lo largo de la historia. La idea siempre es la misma: existen poderes superiores que al desatarlos se vuelven incontrolables. En el poema el aprendiz invoca pérfidas fuerzas, lo hace con arrogancia: “¡Vieja escoba, sin demora / Toma tu traje harapiento! / Siempre has sido sierva, ahora / Cumplirás mi mandamiento!”.

Con la implementación del proceso de paz, al uribismo le ocurre lo mismo que a Mickey, el pequeño ratón de Disney, quien desata fuerzas que no puede controlar.