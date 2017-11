Área Metropolitana

«Sabaneta es el municipio más joven entre los 10 que componen el área metropolitana del Valle de Aburrá». El Colombiano.

El Diccionario nos dice acerca de «área metropolitana»: «Unidad territorial dominada por una gran ciudad o metrópoli en cuyo entorno se integran otros núcleos de población, formando una unidad funcional, con frecuencia institucionalizada». El área metropolitana tiene dos conceptos: el territorio donde se encuentran los municipios allegados a la ciudad principal y una institución. Cuando escribo «área metropolitana» con minúsculas, me refiero al territorio; si lo hago con mayúsculas, a la institución. Es similar a cuando digo «El municipio de Sopetrán es buen productor de frutas», me refiero al territorio; pero si digo «El Municipio de Sopetrán adquirió un vehículo», me refiero a la institución. Entonces en la cita de Sabaneta hay que entender que si me refiero al territorio están correctas las minúsculas, pero no las mayúsculas de Valle de Aburra, puesto que la ciudad madre es Medellín, no Valle de Aburrá: «Sabaneta es el municipio más joven del área metropolitana de Medellín». De 23 áreas metropolitanas de Colombia sólo tres llevan nombre diferente a su ciudad central. Las que no lo tienen sufren de problemas de identificación, en el caso de Medellín ninguno de los municipios adjuntos quería llamarse «Medellín» y ahora están desesperados por cambiarle el nombre al río por «Aburra»: ninguno quiere ser mojado por el río Medellín. No necesitan inventarse otro nombre: basta que lo llamen Porce que, según Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es el nombre el río que nace en el Alto de San Miguel.

La primera persona

«… la primer persona en tener un gran cultivo de caña de azúcar…». El Colombiano.

Eliécer Valencia, quien me suministra El Espectador y los periódicos de Urabá, me tenía este gazapo que, según él, aparece con frecuencia. Tiene razón, son muchos los que desconocen que el adjetivo «primero» sólo tiene acortamiento en masculino, nunca en femenino: «… primera persona…».

[email protected]