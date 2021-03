Armas fuera de control

Hace unos 20 años, cuando era estudiante universitaria, me movía a diario por el centro de Bogotá. En ese entonces fui víctima de atraco varias veces. Una vez esperando el bus, dos hombres me cogieron de gancho a lado y lado y uno de ellos me mostró un cuchillo escondido en la chaqueta. Aterrorizada entregué lo que me pidieron. Los otros robos fueron menos cinematográficos, pero no menos constantes. Recuerdo a un hombre que permanecía en unas cuadras predeterminadas pero vitales para el tránsito estudiantil y que pedía “cualquier contribución” mientras daba pistas de un vidrio sucio y puntiagudo que escondía en la manga del saco.