Armonía del quehacer universitario: garantía de la responsabilidad social de la universidad

En la universidad que aprende el docente y el estudiante, aun con experiencias y saberes distintos, son sujetos activos en la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es el proceso dialógico por el cual cuestionamos lo que existe, ubicamos un problema o desarrollamos una pregunta, echando mano de herramientas como la exploración, la experimentación, la reflexión y el análisis llegamos a respuestas, soluciones o síntesis que tras una comprobación nos presenta un nuevo conocimiento, al tiempo que una nueva pregunta o problema. Esta universidad que aprende demanda ya no la separación de las funciones misionales de la institución sino su desarrollo articulado y armónico.

La respuesta se encuentra en la armonización de nuestro quehacer universitario, que no es estático y evoluciona permanentemente para responder a los retos y desafíos de la sociedad contemporánea. Así lo hemos hecho en estos 152 años, hemos transitado un largo camino, de una universidad de docencia, pasando por una universidad de posgrados e investigación hasta llegar en la actualidad a ser una universidad que aprende, es decir, una universidad que construye con sus docentes, estudiantes y, en general, su sociedad y que es participe del desarrollo de todo un país.