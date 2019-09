Así no es la cosa, señores policías

Las vergonzosas escenas transmitidas en noticieros de televisión y a través de videos en redes sociales, en donde se observaba a uniformados golpeando a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, no pueden volverse a repetir en ningún lugar del país.

Para que la comunidad colabore con la Policía Nacional, como es el deseo de las autoridades locales y nacionales, para que así mejoren las cifras de seguridad ciudadana, los miembros de esta institución deben respetar la integridad de las personas y no abusar de la fuerza, ni de sus facultades como agentes del Estado, porque de lo contrario lo que se va a generar es un odio y resentimiento en la población que en cualquier momento puede estallar y generar situaciones caóticas.

Desde la Dirección Nacional de la Policía se ha trabajado para que la imagen que tenemos los colombianos de esta institución mejore, y estos hechos no ayudan en nada; por el contrario, la destruyen cada vez que se incurre en el error de creer que portar el uniforme otorga una licencia para hacer y deshacer, porque hoy día la población no traga entero y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, cuando se ha llenado la copa, han terminado agrediendo a los mismos agentes.

Esta no es la policía que queremos los colombianos, ni mucho menos a la que le queremos estar confiando la seguridad e integridad de nuestros hijos. Por tanto, espero que las investigaciones que se supone se abrieron para determinar el abuso de los agentes presentes en la revuelta arrojen prontos resultados y la institución se comprometa a que estos hechos no volverán a repetirse.

Los hechos de violencia que se generaron en días pasados al interior de la Universidad de Cundinamarca, en donde miembros de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones sin permiso de sus directivas para reestablecer el orden alterado por la presencia de encapuchados, pero provocando mucho más desorden del que ya había, no pueden volverse a presentar.

