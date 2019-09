Así somos los colombianos

none

Es cierto que no debe subestimarse al enemigo bajo ningún argumento; algunos observadores expresan que la situación todavía es manejable por parte del Gobierno Nacional y, sin ser un superexperto en asuntos de conflicto, es claro que el cumplimiento de la implementación de los Acuerdos se impone sobre otras estrategias de desarrollo y crecimiento económico. No tendríamos una sociedad reconciliada con la vida si se continúa con el impulso y estímulo hacia ciertos subsectores económicos, cuando vemos desmoronarse a los líderes sociales que gritan a los cuatro vientos la urgencia de sus luchas por lograr una mayor equidad y solo consiguen que los asesinen, como está demostrado en cifras en todo el país.

En la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores (EMV7), de la cual se hace partícipe a Colombia y cuyos resultados han sido publicados por la revista Arcadia en una separata y comentados ampliamente por importantes cadenas radiales, me llamó particularmente la atención el análisis sobre la paz y la convivencia cuando plantean: “En contravía de las narrativas de algunos medios de comunicación, a los colombianos sí les preocupa que se acabe el Acuerdo de Paz (60 %), que se desate una guerra internacional (67 %) y que se vuelva a la guerra interna (74 %)”. Me pareció que se trata de unos datos positivos en las actuales circunstancias que vivimos por la traición a la patria de algunos firmantes del Acuerdo y cuya declaración impactó a la sociedad colombiana.