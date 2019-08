Autonomía universitaria: el ejercicio de la responsabilidad y la libertad

none

Como consecuencia de esta idea de autonomía, que determina el ejercicio mismo de la libertad y la responsabilidad de los individuos que correlacionalmente conforman instituciones y comunidades, he aprovechado el seminario organizado por la UDUAL y acogido por la UNAM para, además de promover la reflexión sobre las tareas de la universidad, invitar a establecer y fortalecer cada vez más lazos de comunicación y de cooperación entre las instituciones de educación superior de la región. Estoy convencida de que el fortalecimiento común de las artes, las humanidades, la ciencia y la tecnología busca naturalmente la autonomía de nuestros estudiantes y maestros, de nuestras universidades y comunidades y, con ello, el beneficio de una América Latina más fuerte, más autónoma y más libre.

He venido reiterando que el papel fundamental de la universidad es la formación de ciudadanos; formación que es intelectual al tiempo que ética y humana. Ello da a nuestros jóvenes, formados en el marco de currículos cada día más flexibles y adaptables, la capacidad de ser felices y socialmente responsables o, en otras palabras, más autónomos. Estudiantes y maestros en una relación dialógica formulan preguntas, cuestionando lo que existe y estableciendo nuevas relaciones y aplicaciones. Las respuestas a sus preguntas, sus innovaciones sociales, científicas y tecnológicas cobran sentido cuando el nuevo conocimiento se comparte y cuando la sociedad lo apropia para, de esta forma, mejorar la calidad de vida de las personas. Así, se expresan también la investigación y la proyección a las comunidades como parte de la misión universitaria.

El concepto de autonomía refiere a la capacidad de orientarse por los propios propósitos, fines y principios; se manifiesta en el ejercicio responsable de la libertad, que no es otra cosa que elegir de forma consciente lo mejor para sí, para el otro y la comunidad. Esta conciencia del individuo que se desarrolla en comunidad solo es posible mediante la reflexión y el aprendizaje que lleva al conocimiento. De aquí se desprende un concepto de autonomía que junto a la libertad está en permanente desarrollo y es virtud tanto del individuo como de la comunidad y sus instituciones.