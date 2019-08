¡Ay, Sucre!, tanta luz y ciegos

none

Solo que para ese mediano emprendimiento es determinante el concurso y gestión del gobierno regional y los locales, gobernador y alcaldes de los 26 municipios beneficiarios, a los cuales parece no sonarles, nunca les ha sonado, el tema.

En cuanto al recurso agua para uso agrícola, pecuario y humano permanente, que garantice la viabilidad, implementación y sostenibilidad de un nuevo modelo económico y de desarrollo para Sucre, sí es factible y de inmediata implementación, pues en nuestro territorio abunda y el que no, es de fácil obtención con nuestros vecinos Bolívar y Córdoba, al igual que el de la provisión de los recursos financieros necesarios para tal emprendimiento, mediante la articulación de APPs, el apoyo del Gobierno nacional y la participación de inversionistas locales y extranjeros.