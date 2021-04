Sobre la banca se ha tejido una enorme cantidad de mitos y desinformación. Hay demasiadas personas que no entienden que los bancos, al poner a circular los recursos entre los diferentes actores de la sociedad, son la correa transmisora entre los ahorradores y el sector real de la economía. Muchos tampoco entienden que de cada $100 que presta un banco, solo $10 son recursos propios: los otros $90 les pertenecen a los ahorradores. Los bancos, al contrario de lo que afirmaba Petro en reciente entrevista, no son un sistema para “chupar la economía real”. Para el llamado “señor de las bolsas”, que obviamente ha demostrado una clara preferencia por el efectivo en fajos de billetes, “cuando la banca está creciendo, pero la economía real se está destruyendo, es que la banca está chupando el circuito real de Colombia. Eso es perverso. Eso es destructivo. ¿Cómo se corrige eso? Con la banca pública. No quitándole el banco a Luis Carlos Sarmiento, no. Pero que compita con un Banco Agrario”. Petro afirma que Sarmiento no produce empleo. La verdad es otra: sus empresas generan más de 100.000 empleos.

Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes, señalaba en entrevista con Portafolio: “Culpabilizar a los bancos por la no reactivación de la economía porque se niegan a asumir riesgos excesivos es equivalente a restablecer la tradición del chivo expiatorio. Forzarlos a que lo hagan puede hacer que los pecados de la sociedad se expíen más adelante a través de una crisis financiera”. Hace varios años, un estudio de la Contraloría General de la Nación afirmaba: “Los bancos públicos no se capitalizan adecuadamente en las épocas en que sus utilidades lo permiten, por lo cual, cuando llegan las recesiones, el golpe patrimonial que sufren es mucho más fuerte. El costo para todos los colombianos de los descalabros de la banca pública, 0,4 % del PIB por año, no fue para nada despreciable. Los contribuyentes tuvieron que sufragar el costo de mantener una banca pública ineficiente y corrupta”.

Para otros, incluyendo la Fiscalía, el préstamo de US$77 millones a la Gobernación de Antioquia implicó que hubo enriquecimiento ilícito por parte de Corpbanca, el prestamista. Hay dos aspectos a tener en cuenta: solo US$7,7 millones de los US$77 millones son recursos propios del banco. Los otros US$69,3 millones son de los ahorradores. En segundo lugar, como afirma Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, refiriéndose a dicho préstamo: “Si de ello se deriva el aumento de la deuda contratada, no se puede imputar cargo de peculado a favor de terceros, que sería el Banco Corpbanca. Ello es un exabrupto, puesto que a nadie se le puede pedir lo imposible: en este caso, una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera”.

En la otra cara hay una alta concentración en el sector financiero colombiano. Hoy tres cuartos del activo bancario están en cabeza de Aval, el GEA y Bolívar. En EE. UU. los tres principales grupos financieros controlan menos del 35 % de los activos del sector. En reciente entrevista, el fundador de Nubank, David Vélez, el principal banquero virtual colombiano, afirma: “Regreso a Colombia a emprender en un sector muy concentrado… pensando en los más de 50 millones de colombianos que están pagando comisiones exorbitantes y recibiendo un servicio regular, o que simplemente nunca se sintieron bienvenidos en la sucursal de un banco”.