Barco pirata bandido

A su regreso al país, el gobierno de Laureano Gómez le asignó a la Almirante Padilla la ingrata tarea de confiscar la mercancía que se encontrase en Puerto López, operación que se cumplió por tierra y por mar en abril de 1952. Para los habitantes de la península, ello constituyó una doble afrenta, pues no solo ponía fin a su puerto más dinámico, sino que empleaba el nombre de un héroe guajiro para una misión propia de corsarios. Según González Zubiría, entre los damnificados se encontraban los villanueveros Tite Socarrás, Miguel Celedón y Enrique Orozco, quienes habían enviado 1.000 quintales de café a Aruba y habían invertido sus ganancias en mercancías provenientes de esa isla.