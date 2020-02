Barranquilla es más que Carnaval

El Teatro Amira de la Rosa lleva más de tres años cerrado, la Cinemateca del Caribe es una casa que funciona en su mayoría con aportes, el Museo Romántico no funciona, la Escuela de Bellas Artes se vino abajo estructuralmente y así están las muestras culturales que no se desarrollan en el marco del Carnaval de Barranquilla, olvidadas.

Lo anterior y algunos eventos más reflejan que en Barranquilla hay expresiones más allá del Carnaval, el problema es que no hay infraestructura que permita desarrollar más eventos de este tipo durante todo el año. El Carnaval funciona muy bien porque se hace en la calle, pero conciertos de ópera o muestras teatrales no se pueden presentar porque los pocos escenarios que había ya no existen.

En Barranquilla se respira maicena, música y folclor en esta temporada del año. Del sábado 21 al miércoles 26 de febrero las personas bailaron a ritmo de tamboras. Por unos cuantos días se salen de sí mismas, se disfrazan y gozan con la alegría que caracteriza esta época. No por nada el Carnaval es la fiesta que más refleja la cultura barranquillera, pero esto no quiere decir que es la única muestra cultural que hay en la ciudad.