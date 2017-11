Qué bien haber visto, luego de 50 años, la película de Luis Buñuel Belle de jour (Bella de día), gracias al festival de películas clásicas ofrecido en Cine Colombia. Se ve con otros ojos, tanto que ya tengo cataratas. En 1967 algunos de los jóvenes de entonces convencimos al portero del teatro para que nos dejara entrar —era para mayores, a pesar de que hoy nos damos cuenta de que no era para tanto porque ni siquiera hay desnudos—. Entonces nos enamoramos de esa hermosa francesa, Catherine Deneuve, y hasta llegamos a sentir celos cuando nos enteramos de que había tenido un hijo con Marcello Mastroianni. Ahora, a pesar de ser la misma película con un trabajo extraordinario de conservación y restauración, la vimos no tan bella como antes. La cara, pálida, rubia, y sus cabellos son los mismos, pero su cuerpo parece ser diferente y no tan atractivo. En 50 años es posible que hayan cambiado los conceptos de belleza. Muchas tertulias tuvimos en aquellos lejanos años para tratar de entender las distintas claves de esa hermosa película (los azotes, el cofre del oriental, las campanas). Creo que al verla, ahora, me pasó lo mismo que cuenta el maestro Buñuel en su autobiografía sobre la memoria de su madre, que la había perdido por completo diez años antes de escribirla: leía la misma revista muchas veces con el mismo deleite, porque siempre le parecía nueva.

El maestro Buñuel hizo con esta película una excelente adaptación de la novela de Joseph Kessel. Muestra a la protagonista como es en el libro: una mujer aparentemente frígida, bien casada, que tras prostituirse “en el día”, se realiza y comprueba que no lo era y encuentra al hombre de sus sueños, que resulta ser no el apuesto de su hogar, sino el más “rata” de sus clientes, mafioso, y el más feo de cuantos hay en la tierra.

En la película, la bella Catherine aparece vestida con atuendos de Yves Saint-Laurent y el único que sabe desvestirla es Marcel, el peor de todos.