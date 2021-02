Lucia Bastidas logró aprobar en el Concejo de la ciudad el proyecto “Bogotá Compra Bogotá”, el cual consiste en promover que se fortalezca la industria local sobre otras, así sean estas de diferentes regiones del país o del extranjero. Esta propuesta tiene un inconveniente enorme y es que aun cuando Bogota tiene zonas rurales, los productos de la canasta familiar sin procesar, como son las frutas, las verduras o la carne, generalmente se producen en Cundinamarca y otras regiones del país. Es decir, el proyecto no tiene en cuenta todas las necesidades del consumidor.

En la mitad del siglo XIX se puede decir que comenzó a tener lógica el comercio internacional, que se quedó pequeño años más adelante, ya que no todos los países tenían una capacidad de compra suficiente para lo que producían las demás naciones. Con el tiempo se crearon instituciones que ayudaron al comienzo de la globalización, se fundaron entre otros, El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Aun cuando a Colombia llegó casi veinte años más tarde con el nombre de la apertura, esta consistía en abrir la economía y permitir la competencia extranjera de los diferentes bienes y servicios.

Las actividades económicas más importantes de Colombia son, la petrolera, la agricultura, la ganadería, la minería, el turismo y en los últimos años, la producción de electrodomésticos, como también la de auto partes y otros productos. Estamos hasta ahora saliendo adelante, tenemos frente a nosotros un promisorio futuro, pero no podemos desconocer que muchos de los productos que consumimos pertenecen a multinacionales; claro estamos aprendiendo, entendiendo nuestro mercado y tenemos algunos casos de éxito, exportando. Pero exportamos la mayoría de productos aun primarios. Claro, la economía se mueve, pero eso es solamente el primer paso, necesitamos proyectarnos algunos años para poder lograr no solamente comprar lo local, debemos buscar exportar productos terminados.

La idea de Bastidas es un buen comienzo, pero si queremos progresar aún más, las metas no pueden ser tan limitadas como “Bogotá Compra Bogotá” eso es resignarse a la mediocridad, debemos ser tan eficientes que podamos competir por precio y calidad en los mercados regionales para lograr el paso siguiente, que es la internacionalización. Esto suena muy lindo, pero si no se invierte en educación como lo hizo Corea del Sur, o si no se combate la corrupción como se hizo en Hong Kong, el camino tardará muchos años.

Ya comenzarán a vacunar el 20 de Febrero en Colombia y es imperativo proyectarse en el tiempo para estar listos cuando las personas empiecen a salir y la economía a moverse más tranquilamente. Dicen los historiadores que las pandemias “generalmente cuentan con dos etapas, uno el médico y el otro el social, el medico se da cuando las personas pierden el miedo”. Quedarán secuelas psicológicas en algunos, pero las personas en general asumirán la vida con una nueva esperanza de vivir, de salir y disfrutar cada momento, es decir, gastar.

Lógicamente, un proceso como el que se propone lleva tiempo, pero no debemos enfocarnos solamente en comprar, también en producir, no es que Bastidas este errada, es que se queda corta, Bogotá no debe limitarse a comprar lo producido por nosotros, por tal razón debe pensarse en vender a nivel nacional y finalmente internacional, toma tiempo, pero no de otra manera evolucionamos.