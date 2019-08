Borges: el ayer y el todavía

none

Borges el memorioso, más que alguno de sus personajes, vuelve con su Lujanera, aquella mujer que “verla, no daba sueño” y con su musical emoción poética. Con sus compadritos y sus moreyras, con los enigmáticos puñales y las unánimes noches, con los áureos tigres y el inacabable río de Heráclito. Borges, el que aborreció el tango, más que todo aquel entristecido por los italianos, hizo, tal vez, el más hermoso poema al tango (en realidad, un poema sobre el tiempo), y dejó constancia de su relación amor-odio con ese género extraordinario en su yunta con Astor Piazzolla.

Los aniversarios tienen la propensión a un reencuentro. A nuevas pesquisas. A lecturas renovadas. Y tal parece ser lo que, por estas jornadas, ocurre con Borges y su obra. En ella están la eternidad y el infinito, como los laberintos y los espejos. Y, cómo no, es ocasión para mirar posiciones contrarias a la estética o a las actitudes del Borges escritor, del Borges ciudadano, en fin. “Su erudición era extravagante y unilateral, limitada a las lecturas hedonistas, a su memoria selectiva, a la Enciclopedia Británica…” (y otras enciclopedias), dice Juan José Sebreli, uno de los coautores del libro Antiborges.

Borges, el de las noches dantescas, el que vio “la oscuridad que ven los ciegos”, vuelve a estar en la palestra de la que nunca se ha ido. Es, a lo Troilo, un hombre que siempre está llegando. Y llega, a unos, más con su Fervor de Buenos Aires, uno de sus primeros libros de poemas, en los que el lector viaja por patios, calles, barrios, cementerios y alguna sala vacía. “No habrá sino recuerdos. / Oh tardes merecidas por la pena” … A otros, con sus relatos de maravilla o sus ensayos de ficción.

El hombre que honró la amistad de sus más cercanos cómplices, como Bioy Casares, Manuel Peyrou, Victoria y Silvina Ocampo, y a otros, un poco más lejanos, como Enrique Amorín, Norah Lange, Estela Canto, Leopoldo Marechal, María Esther Vázquez y el que, quiérase o no, inventó a un escritor como Macedonio Fernández, está otra vez en los titulares de prensa. Siempre será un honor y una necesidad del espíritu quitarles espacio a los politiqueros y a los asesinos. A aquellos que pertenecen a la historia universal de la infamia.