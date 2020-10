Buscando el cine clásico

Es lamentable que las nuevas generaciones ignoren el cine clásico, a veces con pretextos pueriles como que las películas sean en blanco y negro o en pantalla muy pequeña. Una de las razones es que no solo no hay la instrucción y orientación, que son necesarias para cualquier arte, sino que también falta difusión. Por ejemplo, un artículo periodístico decía que en los canales cinematográficos pagos, no llegan a 50 las cintas anteriores a 1970, o sea que en ellos no hay acceso al cine clásico. Sin menospreciar el cine de nuestros días, muchas veces en este se olvida lo importante que es desarrollar un argumento y permitir a los actores que cumplan con su misión histriónica, como sucedía con los clásicos.

Entre los tesoros que así se están perdiendo están las películas que llamaban de cine negro (el film noir de los franceses), cintas que compiten sin problema con las más violentas de nuestros días. Las divertidas comedias locas (screwball comedies) están siendo reemplazadas por farsas innocuas y muchas veces sosas que pareciera que rogaran el milagro de una carcajada. Hay también en el cine de ayer dramas importantes y retratos inolvidables de personajes humanos y universales, hechos por grandes creadores, artistas por derecho propio, que dejaron un legado importante para la cultura.

Para evitar que las grandes creaciones clásicas acaben desapareciendo, debería haber más oportunidades de difusión cinematográfica de las que existen hoy día. Cinematecas y cine clubs no se deberían limitar a la exhibición sino también a la educación, con la creación de cursos destinados a promover una cultura del cine como arte. Solo así podrá haber de nuevo público para tesoros que forman parte del arte universal.