Campesinos, deforestación y cambio climático

Y, por supuesto, este operativo tampoco cumple con la sentencia de la Corte Suprema, que le pide al Gobierno que no se limite a realizar acciones policiales contra los más débiles, sino que enfrente, en forma integral y con mecanismos participativos, las causas estructurales de la deforestación. Pero este tipo de operativos son todo lo contrario: no tienen nada de participativos ni atacan las causas estructurales de la deforestación, sino que se limitan a reprimir a campesinos en situaciones de vulnerabilidad.

Ese operativo, que es al menos el tercero de ese tipo, pues hace algunos meses hubo otros semejantes en Chiribiquete y Putumayo, no es eficaz pues no está realmente dirigido contra los principales deforestadores. Este operativo es además injusto pues afecta desproporcionadamente a campesinos que han ocupado zonas ambientalmente protegidas no por gusto, sino impulsados por la necesidad económica. Colombia tiene una de las estructuras de tenencia de la tierra más injustas del mundo, lo cual ha llev adoa muchos campesinos sin tierra a colonizar estas zonas ambientalmente protegidas. Y ahora llegan las autoridades a expulsarlos de estas zonas y detenerlos, sin ofrecerles alternativas de existencia dignas, cuando los propios campesinos han presentado, desde hace años, propuestas para armonizar su situación con la regulación ambiental.