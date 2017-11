Candidatos presidenciales: publiquen sus declaraciones de renta

El presidente Santos ha decidido publicar su declaración de renta ante los cuestionamientos que siguieron a su aparición en los llamados “Papeles del Paraíso”. Este gesto de transparencia no debería hacerse a regañadientes y en circunstancias excepcionales, sino que debería ser la norma para todos los que aspiran a cargos públicos, especialmente los aspirantes a la Presidencia, y sobre todo aquellos que están haciendo campaña con una plataforma anticorrupción. Si no tienen nada que esconder, no tienen nada que temer. Y no deberían esperar a que se los pidiera la ley, sino que el electorado y los medios de comunicación deberíamos exigírselos.

Es entendible que el patrimonio del presidente, que según su declaración de renta es de unos 6.500 millones de pesos, sea una suma enorme para la mayor parte de los colombianos. Pero la verdad es que equivale más o menos a un par de apartamentos lujosos del norte de Bogotá. Esto es poco para una persona de quien se pensaba que podía comprar una casa de 16 millones de euros en Londres. Es responsabilidad de la prensa entender cómo pueden darse estas discrepancias, y de la ciudadanía el buscar esta información y pedir cuentas a los líderes que ha elegido democráticamente. La labor del consorcio de periodistas que destapó y estudió los Papeles del Paraíso es admirable y merece toda nuestra atención y apoyo.

Si uno se pone a ver lo que nos proponen los candidatos presidenciales, creería que estamos ad portas de volvernos parte del primer mundo: todos nos prometen mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura, mejor de todo, y, especialmente, nos prometen lo que está de moda: acabar con la corrupción. Si quieren que sus promesas sean creíbles, pueden desde ya adoptar una práctica del primer mundo que inspire confianza en el electorado: hacer públicas sus declaraciones de renta y las explicaciones necesarias para que los ciudadanos entendamos si se han comportado con la honestidad que dicen que van a llevar al gobierno.

Asombra el contraste entre lo que hace noticia en Colombia y lo que hace noticia en otros países: mientras que aquí el conocer la declaración de renta de un presidente es novedad, en Estados Unidos es la regla, y la chiva se da cuando un candidato decide no publicarla. En efecto, Donald Trump fue el primer candidato presidencial en 40 años en no entregarle al público su declaración de renta, y su falta de transparencia con respecto al manejo de sus finanzas es una de las principales razones por las cuales se enfrenta a una investigación por parte del FBI, que al parecer ya ha solicitado por orden judicial la información tributaria del presidente. Trump es la excepción: quien quiera ver las declaraciones de renta de los presidentes y candidatos presidenciales de los principales partidos de Estados Unidos puede consultarlas fácilmente por internet.

Cabe resaltar que los presidentes estadounidenses no publican esta información por ley, sino por costumbre y por exigencia de una prensa respaldada por una sociedad civil activa. Así que en Colombia no tenemos que esperar a que el Congreso obligue a nadie a que publique sus declaraciones de renta. Más bien, nosotros —ciudadanía y medios— podemos lograr este tipo de cambios exigiendo que todos los que se digan anticorrupción y protransparencia empiecen por ser transparentes ellos mismos.

