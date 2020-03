Capitalismo progresista versus capitalismo popular

Los defensores del gradualismo tendremos que discutir nuestra propia definición, no la de Stiglitz (“las escasas modificaciones en nuestro sistema político y económico”), y precisar la naturaleza del capitalismo que queremos, ya que no nos convence lo que están proponiendo.

No fue un error de apreciación momentáneo. Su décima clave del capitalismo progresista (en un especial de El Espectador ) aboga por “cambios drásticos” y descalifica explícitamente el “gradualismo”. En su sexta clave afirma que “la política y la economía no pueden ir separadas” y que la desigualdad económica burla la democracia. Por ende, la política debe dominar la economía.

Dice Stiglitz que “las economías capitalistas siempre han supuesto una mezcla de mercados privados y sector público. La pregunta no es si optar por uno u otro sino cómo combinar los dos con las mayores ventajas”. Suena a Perogrullo, pero él se permitió en su momento apoyar a Chávez, que claramente no entendía de la sutileza de esa combinación.