Captura de “Santrich”, ganadores y perdedores

Indudablemente, el caso judicial que enfrenta Santrich, que lo tiene a las puertas de la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico, deja como lección a los desmovilizados de las Farc que un proceso de paz es algo tan serio que no da lugar a vacilaciones, ni a jugarretas.

Por supuesto que es necesario dejar que el caso judicial siga el debido curso, donde la Justicia Especial para la Paz debe constatar que el caso se dio luego de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, para que pase a manos de la justicia ordinaria y, de ser hallado culpable, que sea el presidente de la República quien firme su extradición y le ponga en manos de la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico.

Sin embargo, por más que se le siga el debido proceso, puedo estar totalmente seguro de que Seuxis Pausivas Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, será extraditado a los Estados Unidos, bien sea por el Gobierno de Juan Manuel Santos o de quien le suceda en el cargo.

De lo anterior no me cabe la menor duda, y de no ser así el primer mandatario y el fiscal general de la Nación tendrían que explicar al país la razón por la cual se pone a Colombia entera a dudar de la actuación de un desmovilizado y se deja al proceso de paz en una incertidumbre bastante fuerte, con la total desconfianza en la base de la exguerrilla que espera ansiosamente el total cumplimiento de los Acuerdos de Paz de parte del Gobierno Nacional y del mismo Estado.

La implementación de los Acuerdos de Paz ha tenido que superar diferentes obstáculos, el primero de ellos es la feroz oposición del Centro Democrático, quien se ha encargado de envenenar el camino, y de no permitir una ágil implementación. Es por esto que, cuando estos hechos se presenten, ni el presidente de la República, ni mucho menos el fiscal general pueden dar pasos de ciegos, ni ser lentos en las decisiones, porque tienen la obligación de demostrar que no es el Estado quien se doblegó ante las Farc como lo afirmaba Álvaro Uribe y sus seguidores, sino que fue la exguerrilla quien se sometió a la ley, y esta fue la oportunidad de oro para que quede claro que quienes hicieron campaña por el No asegurando que “se les había entregado el país a las Farc” le mentían al país.

Este hecho también deja perdedores, que en este caso son: en primer lugar, la inteligencia judicial, militar y de policía en Colombia. Una vez más esto se dio no por investigación de las autoridades en Colombia, sino por las de los Estados Unidos, así como sucedió con el general Santoyo, Gustavo Moreno y todo lo que tiene que ver con Odebrecht. Una vez más surge la pregunta, ¿qué está sucediendo con esta labor en nuestro país?

Por supuesto, otro perdedor es el candidato a la Presidencia de la República Iván Duque, quien está dando muestras de que poco sabe de temas de paz y conflicto armado. No así, uno no entiende cómo sale a exigir a las Farc la entrega de rutas del narcotráfico y los socios en el extranjero.

Cualquier persona que aspire a manejar los destinos de un país como el nuestro lo primero que debe saber es que la exguerrilla, mientras estuvo en la ilegalidad, hizo parte de la cadena del narcotráfico, pero nunca actuaron como sus cabezas. Por tanto no es a ellos a quienes les corresponde suministrar esta información, sino a los grandes capos quienes conocen los secretos más guardados de este negocio.

Como es de imaginarse, los grandes perdedores serían los colombianos víctimas del conflicto a quienes este señor debe reparar y confesar la verdad de los hechos en los que estuvo involucrado, porque estando allá no habrá poder humano que le haga cumplir con este deber. Para la muestra, los exjefes paras que extraditó Uribe. Al día de hoy no han reparado a ni una sola víctima.

Es lógico que los miembros del movimiento FARC acudan a la solidaridad de cuerpo y respalden a su compañero Santrich, pero de nada va servir, porque de algo estoy totalmente seguro y es que el exguerrillero ya tiene pasaje en avión para los Estados Unidos.

@sevillanojarami