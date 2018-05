Cardona dio papaya

Sin los goles convertidos en momentos decisivos por Edwin Cardona, que significaron seis puntos en la eliminatoria, estaríamos por fuera del Mundial de Rusia. Así de simple. Los números avalan su gestión. Cardona es de esos que sin estar en el mejor momento en su equipo, se ponen la amarilla y se convierten en superjugadores. Pasa igual con Aguilar o con Carlos Sánchez. De hecho, son varias las veces en las que ha estado desaparecido en el tramite del partido y de pronto un tiro de media distancia o un arranque con potencia por su sector terminan desequilibrando partidos apretados.

Cardona tiene media distancia, es polivalente porque si bien en el equipo de todos ha sido utilizado como extremo por izquierda, también sirve como volante de enganche por el centro e incluso arrancando de atrás, entre los volantes de marca. Es de los que levantan la mano cuando la pelota se convierte en enemiga para sus compañeros y eso tiene un gran valor. Él sabe que se equivocó en la gira asiática en el episodio de los ojos rasgados. También dio papaya en su vida personal, cosa que para Pékerman y el país es importante. Reconoció sus errores, pero dio papaya y en consecuencia en la gira por Europa de hace un par de meses, tras no poder ser convocado por sanción, otros jugadores aprovecharon para mostrar su potencial.

En un mundo tan competitivo como el actual, en un país en el que hay tanto talento para escoger, dar ventajas puede salir costoso y a Cardona le costó el mundial. Quintero e Izquierdo se ganaron su lugar, ojalá lo aprovechen. La tarea de reemplazar a Cardona no será fácil. El primero es intermitente y no es por casualidad que casi siempre, incluido en River, haya sido suplente en los equipos a los que ha ido. Es talentosísimo, eso no se duda. En cambio, Izquierdo puede darle a Colombia algo parecido a lo que le da Cuadrado por la derecha. Verticalidad, velocidad, explosión y apertura.

Son solo 23 cupos para unos 30 seleccionables. Pékerman tiene la triste responsabilidad de dejar a algunos por fuera y así como hay una lista de obvios ausentes entre los 35, lo de Cardona se discutirá incluso estando en Rusia, pero así es la vida. No hay que dar papaya y mucho menos en el fútbol.