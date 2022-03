Cartas sobre un editorial y las enfermedades de los candidatos

Las enfermedades de las personas pertenecen a su ámbito privado. Pero el país debe conocer la situación médica de quienes pretenden ocupar la Presidencia de la República. La valoración clínica de un ser humano la deben hacer los profesionales especializados.

Héctor Hernando López Hincapié

Sobre un editorial (II)

Puede parecer “rastrero” apelar a enfermedades psíquicas o de otro tipo. Sin embargo, no es antiético ni repudiable: quien tenga responsabilidad de gobernar un país debe demostrar no solo una declaración de renta y bienes, sino pruebas de óptimo estado de salud física y emocional. No comparto la manera como lo hizo Íngrid, pero es un tema que debe desmitificarse y está bien que se haga ese tipo de señalamientos si sirven para evidenciar enfermedades que pueden afectar a la población y a su bien común. Ejemplo de superar ese tipo de tabú: el cónclave para elegir a un pontífice. En él, los cardenales preguntan de frente a posibles papas sobre su estado de salud antes de postularlos y votar por ellos.

Luis Fernando Arroyave Gutiérrez

Sobre un editorial (III)

De acuerdo con el editorial. Faltó enunciar que a falta de propuestas se echa mano de ataques personales inhumanos.

Rodrigo Leal Cuevas

Sobre un editorial (IV)

Señores El Espectador: felicitaciones. Ese editorial me reconforta como colombiana al ver que alguien es sensato, respetuoso y acertado en sus opiniones. Si los políticos dejaran de insultarse y pelear, y se ocuparan de discutir claramente sus posiciones frente a los temas fundamentales del país, estaríamos mucho mejor.

Ana Clemencia Muñoz Gómez

Sobre un editorial (V)

Si los mismos políticos, que son quienes deben dar ejemplo, estigmatizan y hacen burla de este tipo de situaciones solo para sacar ventaja por estar en campaña, ¿qué podemos esperar de un pueblo que se deja llevar por los que supuestamente saben, por los que eligen como sus representantes? Por eso es que nadie toma en serio ese tipo de enfermedades mentales y no hay programas que eviten que la salud de personas con estos problemas se deteriore más.

Gloria Esperanza Valencia Herrera

