No hay duda de que Carlos Holmes Trujillo era el líder político de mostrar del Centro Democrático, tanto que ocupó las dos carteras más importantes del actual Gobierno. Con seguridad habría llegado a la Presidencia, pero no era el que quería Uribe, porque le hacía sombra y de pronto, como era tan hábil, le resultaba como Juan Manuel Santos. Los del círculo que rodea al presidente eterno y el mismo presidente eterno no lo querían para eso.