Por: Ray Charrupi

Existe un lugar en el mundo donde quienes escribieron su historia pasan por alto muchos de los momentos más importantes, un lugar donde se borran sus héroes y a pesar de eso plasman “libertad” en su escudo, desconociendo incluso a quien mejor representa esta palabra en toda su extensión: “Benkos Biohó”, primer libertador de un pueblo américano, que con rebeldía y determinación liberó a su gente y fundó San Basilio de Palenque; misma rebeldía con la qué peleo Antonio Cervantes “Pambelé” para lograr ser el primer campeón mundial de boxeo de un pueblo que nada tenía; mismo lugar que vió nacer a Manuel Zapata Olivella, uno de los símbolos más importantes de la literatura afrocolombiana, quien debería ser objeto de una cátedra universitaria o escolar; y, aunque nos han privado de conocer estas historias, fue a ritmo de vallenato y sonidos de nuestra región que llegó un artista a darnos la mejor cátedra de inclusión y diversidad que alguien podría dar mediante su obra. Y digo cátedra porque una cosa es componer, cantar y emocionar y otra bien distinta, noble y superior es investigar, crear y sensibilizar, sobre lo originario, lo negro, lo indígena, lo robado a ellos y lo ganado por ellos; esto sólo ha tenido cabida en la trayectoria musical de un samario llamado Carlos Vives.

Vives, que se encargó de recordarle a esta tierra de olvidos el título mundial de Pambelé (canciones “Pa Mayte” y “Pambe”), ‘El Gran Putas’ (libro) de Manuel Zapata Olivella (canción “La Fantástica”), Pescaíto y la Sierra Nevada de Santa Marta, la riqueza y belleza de nuestros hermanos indígenas, y todo ese color que representamos hacen parte de este lugar, donde no solo son blancos-mestizos, dónde somos “cueripardos y almiprietos más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche por dentro ya oscureció” (Nicolas Guillén), pero sobre todo que quienes representan la verdadera riqueza cultural en este sitio son los campesinos, los afro y los indígenas, porque Carlos Vives --el mismo de Gallito Ramírez y Escalona-- no pretendía “acomodarse” y ser visto como el niño bonito que cantaba vallenatos; en vez de eso, se dedicó a recordarle a su país lo propio y a llevarle al mundo nuestro folklore.

Recuerdo las noticias de los 90 sobre el video más costoso y con mejor factura, por esos días: fue el de la “Tierra de olvido”; y ver cómo sus protagonistas eran una hermosa pareja de zambos que recreaban la realidad del amor campesino; porque a Carlos Vives nunca le dió temor mostrar el rock de su pueblo, nunca ocultó sus raíces, siempre dignificó a aquellos que su tierra del olvido hizo a un lado --y han prentendido borrar de la historia--, como cuando le mostró a una Colombia “wanna be y trepadora” que una mujer arhuaca podía protagonizar un cuento de hadas como en el video “Tengo fe”; además que siempre se ha juntado con otros que procuren defender a los que nadie defiende, y que pintan en sus melodías los rostros que nadie quiere pintar o vestir con las ruanas de campesinos cundiboyacenses que a muchos desde su complejo hasta vergüenza les suele causar.

Luchar contra el racismo y la discriminación requiere valentía para denunciarlo y combatirlo, incluso a costa de que el país se me venga encima; pero sobre todo hay que tener seriedad y valentía para hacer frente e invitar al arrepentimiento a quienes utilizando las banderas antidiscriminación, para dividir y desinformar, caen en lapsus de necedad, incoherencia y cobardía, cuando ni siquiera someten a la duda una carátula de un álbum musical que proviene de la misma fuente que nos ha acostumbrado al realce de nuestros orígenes, nuestros territorios y nuestra cultura. Los que han criticado la carátula de Cumbiana, tildándola de “colonialista, apropiación etnica o incluso racista”, debieron al menos sospechar que esta (carátula) era, una vez más, un mensaje estratégico, noble y positivo que Carlos Vives ha querido dar; esta vez mostrándonos una ficción de un grupo amerindio vistiendo con prendas ancestrales, luciendo con señorio El Oro que ojalá no nos hubieran saqueado y siendo dignamente visibilizados desde lo rural, contrario a la realidad urbana menesterosa que les forzaron. Si el mundo ideal de los negros es Wakanda (Película “Black Panther”), el de los indígenas seguramente es Cumbiana.

El patrón del álbum Cumbiana, más allá de Carlos Vives como su intérprete, es el tributo al amor, a la riqueza de nuestros ríos, a la trascendentalidad del pueblo indígena, un llamado a la abundancia, la que no se ha vuelto a ver, pero Carlos nos insta a reconstruir; como el hecho de tener como protagonista del primer sencillo a Catherine Ibarguen, la dos veces medallista olímpica, por si alguien –como ha pasado con María Isabel Urrutia-- se olvidaba de ella; ahí estaba Vives para recordarla, una vez más visibilizando a quienes muchos quieren hacer invisibles. Es que nos falta vida para contar las veces que Vives cantó en honor al orgullo que se debe sentir por las raíces y quiénes la representan.

Carlos Vives es el “patrón” y no solo porque la música colombiana internacionalmente es antes y después de él, sino porque a través de su vida y obra nos ha mostrado el “patrón” de conducta INCLUYENTE que debe asumir un buen colombiano. Ojalá aquella metáfora de Carlos no se convierta en realidad y no terminemos convertidos en la tierra del olvido; ojalá no solo nunca olvidemos, sino que siempre estemos seguros y orgullosos de quién ha sido el artista que más veces le ha recordado el mundo que la verdadera Colombia es la que representan los afro, los indígenas y nuestros campesinos. Ojalá que a Carlos Vives su tierra del olvido nunca lo olvide.

Posdata musical: Con el tiempo que nos ha dado la cuarentena, nos hemos tomado el trabajo que no se tomaron los necios y aquí dejamos lo que hemos llamado “La discografía de la inclusión” de Carlos Vives.

