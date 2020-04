Carne y piedra después del COVID-19

Richard Sennett, en su libro Carne y piedra (1994), hace un recorrido por la historia de la ciudad tomando como punto de partida la experiencia corporal. A partir de este recorrido encuentra que la ciudad moderna se ha diseñado buscando limitar al máximo el roce, la perturbación ante lo diferente, privilegiando el movimiento, el confort individual y el desarrollo del mercado. Ejemplo elocuente de esto son los conjuntos cerrados, las autopistas, suburbios, centros comerciales, entre otros espacios urbanos. Sennett explica esto en su libro por la dificultad que tenemos como seres humanos para asimilar lo que es ajeno a nuestros esquemas mentales o imágenes conocidas. La ciudad actual es resultado del miedo que tenemos ante lo que no encaja en nuestros estereotipos o imágenes ideales, miedo que nos lleva a la pasividad, a buscar el menor contacto posible con ese extraño que nos hace sentir amenazados. Esto explica en parte también por qué a pesar de construirse espacios destinados para la interacción entre extraños (como bulevares, plazas y parques), esta no ocurre en la práctica.

Propongo inicialmente un ejercicio mental. Imagínese por un momento que está ubicado en un espacio que para usted es cómodo y tranquilo. Imagínese ese espacio ideal con todos los detalles que tendría. Ahora pregúntese: ¿en ese espacio imaginado había algún contacto físico con otra persona? Lo más probable es que no. Que se haya imaginado usted sólo en su casa, cómodamente sentado en su sofá. O posiblemente se imaginó en un bosque, meditando y en contacto únicamente con la naturaleza. Puede ser incluso que su espacio ideal esté amarrado inexorablemente a una persona amada: su pareja, sus hijos, sus padres, hermanos o amigos. Me atrevo a asegurar que muy pocas personas se habrán imaginado a sí mismas sentadas en algún espacio público o en contacto con una persona extraña. ¿Por qué las representaciones que tenemos de la comodidad están tan distanciadas de la interacción y el intercambio con el otro, por qué son tan temerosas de la diversidad y de lo extraño?