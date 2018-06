Carta al presidente electo

Señor presidente electo:

Hoy sin duda es un momento muy especial en su vida y en su familia. Lo es naturalmente también para la vida de todos los colombianos, quienes han decidido por mayoría que usted lleve las riendas de esta nación. No será una tarea fácil porque tristemente nos hemos convertido en una sociedad fraccionada, en la que posiblemente la más importante de sus tareas será enviarnos a todos un mensaje de unidad, de trabajo y responsabilidad compartida y de compromiso mutuo para enfrentar problemáticas que necesitan de todos.

Quisiera en primer lugar invitarlo a que su gobierno no conduzca la nación hablando de lo malo que ha sucedido, sino a construir desde lo avanzado. Dicen que los arboles son frondosos porque tienen raíces, y las raíces son buenas, malas y regulares, pero aun de las que están en peor estado pueden crecer nuevas raíces que hagan más fuerte el tronco. Hay asuntos del pasado donde el país ha avanzado mucho, hay otros donde no tanto y son ellos desafíos para construir hacia adelante y no para destruir a los que entregan la posta.

Me sueño con un discurso de victoria en el que además reconozca las virtudes de las ideas de sus contrincantes y no para hacer de la victoria un motivo para humillar. Ese contrincante será además compañero de vuelo, aun en la diferencia (ojalá respetuosa y con verdadero ánimo de control político), en el Congreso de la República, y desde allí apoyará algunas iniciativas, otras no, reflejando un carácter democrático y de compromiso de país.

Quisiera también que reconociera a ese más de un millón de personas que hoy votaron en blanco y que deben caber en el nuevo gobierno para orientar temas en donde es necesario construir con su mirada crítica o propositiva.

Dicen que el hombre no se frustra porque se frustren sus sueños, sino porque no sabe soñar. Yo espero, presidente, que usted nos permita soñar y construir esperanza en esta nación que debe ser una de las mejores economías y democracias del planeta en próximas décadas. Permítanos que todos trabajemos en el sueño de un país más integro, que enfrente la evasión, con mejor ciencia, que construya con más sentido de equidad, más competitivo, más formal, más productivo, más respetuoso de la diferencia y de la diversidad, más justo, más democrático y definitivamente más próspero.

Presidente electo, le he pedido además a mis hijos de 13, 11 y ocho años, la nueva generación de colombianos, por la cual usted y su equipo de gobierno deben trabajar con más ahínco, que también ellos le envíen un mensaje. El más grande me pide que los colombianos, independientemente de su riqueza, puedan ser atendidos de mejor forma en los hospitales, y que los más “viejitos” de la sociedad no sean olvidados. El de la mitad le pide que no haya tanta deforestación y que protejamos los “animalitos” y las plantas que tenemos en Colombia y que fortalezca las familias. Y la más chiquita pide que los antiguos “guerrilleros que viven en Guaviare, sus familias y la gente pobre de muchos pueblos” sientan en usted al mejor aliado para construir paz y un campo mejor. Digo yo, que usted ayude a que la Colombia rural y urbana, unidas, vivan en paz y con muchas más oportunidades para todos.

Presidente electo, yo le pido que la educación y el desarrollo empresarial sean el camino a través del cual construir mejores ciudadanos y más empleo para tantos colombianos que viven en la miseria, en la exclusión y en el olvido. Yo le pido que nos invite a unirnos a todos en el propósito de construir una paz profunda y redondeada, que sea el camino para atraer inversión extranjera y fortalecer los recursos para una más efectiva política social.

Mi compromiso y el de mi familia, como esperamos suceda con muchos más, es que juntos pasemos la página de las diferencias y construyamos unidad en medio de la diversidad. Sólo así seremos capaces de aprovechar las infinitas posibilidades de un país que tiene talento humano, ganas de trabajar, recursos naturales extraordinarios y que sueña con “tener una segunda oportunidad sobre la tierra”.

[email protected], @jrestrp

Le puede interesar:

También le puede interesar: