Cartas de los lectores

Los corruptos de baja estofa ahora pretenden que todos sus crímenes son una “estrategia” política. No sé cómo van a mirar a sus hijos a los ojos; a no ser que también les enseñen lo que a ellos muy posiblemente les enseñaron; o sea, a ser criminales.

Y yo convencida de que los milagros no se dan. Me alegra por la salud de los colombianos en general y de los niños en particular.

¡Excelente editorial! ( “La Fuerza Pública y las universidades” , El Espectador , 27/02/20). El alcalde actuó como esos machitos que creen que todo se arregla a punta de violencia. ¿Quién hubiera creído que a la primera oportunidad Daniel Quintero se iba a comportar de esa manera? Es que la cosa no es acallar a los estudiantes, ni siquiera a los encapuchados; la solución es ser intermediario entre las injusticias e inequidades que causa el Gobierno con su actuar y encontrar la forma de lograr que este escuche a los estudiantes y se llegue a acuerdos. Que descache tan berraco el de ese alcalde; ni Federico Gutiérrez, uribista de pura sangre, se descachó de semejante manera como lo hizo de quien pensábamos que era una persona inteligente y razonable, porque no se puede poner en peligro de muerte a muchos estudiantes por controlar a unos pocos encapuchados y más sin consultarlo siquiera con el rector de la universidad.