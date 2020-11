Noticias de Codazzi

Al oído del presidente Iván Duque Márquez y del ministro de Salud:

En Codazzi, tercer municipio del Cesar, son frecuentes noticias como esta: “Muerte de un bebé de tres meses se atribuye a posible falta de oxígeno en ambulancia”. En razón de que el hospital Agustín Codazzi funciona como centro de salud veredal, de un precario primer nivel que apenas puede atender “urgencias” y “observación”, todo lo demás debe ser remitido a hospitales de segundo o tercer nivel en municipios vecinos (Valledupar, Becerril, San Juan del Cesar…). El trajín ambulatorio genera desgastes mecánicos y deterioro en equipos médicos. Hace unos días pacientes se quejaban por sobrecupo en el vehículo de la ambulancia, en plena pandemia. A 62 kilómetros de Valledupar, a Codazzi le asiste el derecho legal de tener hospital de segundo grado. Lo que actualmente sucede con esta población (más de 60.000 habitantes) es un acto de irresponsabilidad del Estado, dado que en las actuales circunstancias el hospital de segundo nivel es de urgencia y prioridad. Lo contrario es como garantizar el perverso paseo de la muerte para los más humildes.

Donaldo Mendoza

Los engaños no son noticias

Para que un periódico sea creído, este debe ser creíble.

Para poner a razonar a los lectores, hay que ser razonador.

Todo esto, para decirles que un periódico que tiene en sus páginas un horóscopo o un tarot no puede ser creíble en la sociedad mundial. Alimentar falsas ideas no puede ser parte de un periodismo serio.

Los que creen en los horóscopos saben que son falsos. Estos no pertenecen a una sana distracción, no son dibujos animados, ni cuentos infantiles, ni ciencia ficción. No son nada sino una malsana fantasía que no lleva a ninguna parte, más bien regresa a la gente.

No me gusta ver que El Espectador participe en este juego por ganar algunos lectores más por día. ¿No son suficientes los lectores que queremos ser bien informados? Las buenas noticias también son noticias, pero no los engaños.

Estoy convencido de que a nadie le harán falta si los retiran.

Román Gómez.

