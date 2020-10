Sobre un editorial del caso Uribe

En total desacuerdo con su editorial. Explico: por qué piden celeridad para este caso y no piden celeridad para los miles de casos que están en igual o peor situación ante la justicia. Ustedes, con ese editorial, son los primeros discriminadores y argumentando transparencia e importancia del caso están pidiendo los mismos privilegios de los que ostentan algún tipo de poder. No. Que se tome la CSJ el tiempo que sea necesario, y no por Uribe sino para ver si periódicos como ustedes, encargados de informar y generar opinión, deciden investigar y pedir celeridad y sobre todo imparcialidad en la justicia de todos los colombianos.

Carlos Ruiz Pérez.

Sobre un editorial y el retiro forzoso

Aunque es saludable que el gobierno de Uribe no se tome el Banco de la República con la decisión de la Corte Suprema, esto no es saludable para toda la administración del Estado.

Este retiro se inspiró en la necesidad de la transmisión de conocimiento en la Universidad Nacional, pues los doctores en investigación debían retirarse a los 65 años y no había mucha gente con la misma preparación para reemplazarlos.

Se presentó el proyecto para garantizar su razón y, por igualdad ante la ley, se abrió la tronera para que los magistrados y todos los empleados públicos se atornillaran a sus cargos.

Esto es lesivo, pues en el caso de la justicia no hay mucho que decir, con su corrupción garantizada.

En el resto del Estado, los funcionarios incompetentes permanecen estorbando y paralizando el plan de carrera de otros jóvenes, generalmente mejor preparados y eficientes en su trabajo, que se desmotivan y pasan a ser esa masa de burocracia sin horizonte en la obligación del Estado de servir al resto de la nación.

Su propuesta lleva a agravar el problema en vez de resolverlo.

Carlos Hoyos.

Sobre retiro forzoso II

En algunos argumentos tiene razón, pero en la mayoría de los casos, como en las instituciones de educación, esas personas se aferran a las cortinas y no dejan que se progrese, por sus ideas obsoletas. Adicionalmente muchos se resisten y más ahora, en pandemia, a aprender sobre virtualidad. Siguen con sus clases a tiza y tablero y eso hace que los estudiantes se afecten. Hay casos de casos.

Luis.

