Sobre un editorial a propósito del presidente y el ministro de Defensa

Totalmente de acuerdo con el editorial “Juegos peligrosos” (El Espectador, 26-sep-20). ¡Qué poco respeto por el ciudadano, las instituciones y la autonomía de la Rama Judicial tiene este deplorable e incompetente Gobierno! Somos un referente y un mal ejemplo para la región y el mundo.

Luis

Sobre un editorial (II)

Ese es el presidente que elegimos: que se ha dado cuenta de que ganó con unas propuestas que el pueblo le venía reclamando aplicara, así pise callos de mamertos e izquierdosos, que nunca van a aceptar que perdieron las presidenciales. Tomando las riendas del Ejecutivo, poniendo en su sitio a unas cortes prevaricadoras que pretenden invadir sus terrenos, Duque está actuando con responsabilidad.

William

Sobre un editorial (III)

El editorial es ejemplo, uno más, de inteligencia, ponderación y buen juicio. Pero lastimosamente pinchan en hueso. No entra el acero y como hueso es capaz de romper cualquier diente, pues está fosilizado. La foto es diciente: miradas torvas, hinchados como pavos reales. Listos para tratar de seguir engañando a la gente. Pero la gente hace rato que no les come cuento.

Francisco

Sobre “manzanas podridas” y falta de reflexión

Ya lo de las “manzanas podridas” es un cuento que nadie quiere creer en este país... el podrido es el árbol y precisamente está plantado en el patio trasero de la Casa de Nariño... Este Gobierno está haciendo las cosas mal y la democracia está en un peligro inminente. Precisamente, el error letal radica en que no le apuesta ni quiere apostarle a la paz. Por eso, la fuerza pública lo que hace es violentar.

Ernesto Galán

