Chile: la huella de Allende

Cuando el 11 de septiembre de 1973 las balas del ejército caían sobre la Casa de la Moneda, residencia presidencial de Salvador Allende, este pronunció por Radio Magallanes sus últimas palabras públicas: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Luego de 36 años, en 2019 la juventud chilena se levantó pidiendo cambios que permitieran superar viejos problemas estructurales, afirmados en la dictadura de Augusto Pinochet, que con el aparato militar abortó violentamente el proceso surgido del triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970. Desde el comienzo de la administración Allende, sin siquiera tocar él la propiedad privada pero sentando las bases de una ampliación de la democracia, Estados Unidos se disgustó y armó su intervención a través de la ITT (pulpo de comunicaciones), apelando –entre varias tácticas– al sabotaje y al paro de transportadores (llamados allí “transportistas”), pagado en dólares para minar la economía, lo que desembocó en la conformación de una junta militar presidida por Pinochet y más tarde en la presidencia del mismo, quien le hizo el favor al Imperio tomándose a fuego y sangre el poder y desatando una tremenda ola de odio y xenofobia, rociada por los proyectiles de la aviación sobre la gente que se manifestaba en la avenida Bernardo O’Higgins.

En esa cascada de fuerza desenfrenada cayó gente de la cultura y el arte chilenos, como el folclorista Víctor Jara, asesinado luego de ser salvajemente torturado en el Estadio Chile (o Nacional). Miles de chilenos salieron al exilio mientras se ametrallaba la Peña de los Parra, símbolo del alma popular. Se quería eliminar la senda trazada por los intelectuales de vanguardia, y así se montó el primer gobierno neoliberal de América Latina, echando atrás la siembra del médico Allende.

Suena ingenuo repetirlo, pero se debe señalar la falacia electoral: si los cambios –así sean solo progresistas– no le gustan a Estados Unidos, ¡chao transformadores! Y así ocurrió lo que antes pasó en Guatemala con la presidencia de Jacobo Árbenz (1954) y se quiere hacer en Venezuela, saboteada y empujada a ser fuerte ante la oposición. De modo que ganar en las urnas no garantiza el éxito de un proyecto político, pues no basta llegar al gobierno sin acceder al poder, además haciéndole frente al frente que comanda el mono que manda. De suerte que el poder no fue de Allende sino de las armas (¿será cierto que “el poder nace del fusil”?).

El asunto es claro: el rito de los tarjetones es bueno si no afecta a los usufructuarios del poder real; de lo contrario, la democracia es una carajada de la que se ríe el Imperio. Los argumentos siempre llegarán para convencer a los ingenuos o desinformados de que el “experimento” no funciona. Algo así como cuando un piloto insiste en demostrar sus destrezas automovilísticas, pero le quitan el combustible o le dañan el motor para entonces afirmar que el conductor o el carro no sirven.

Ahora las mayorías de Chile, en medio de la pandemia, aprueban el cambio de la constitución de Pinochet. Ojalá aquella robusta cultura política facilite el proceso porque el país austral lo merece por su lucha, abierta o latente, de cerca de 50 años.

Tris más 1. Hasta la iglesia católica se opuso al gobierno de Pinochet. Recordemos al valiente arzobispo Raúl Silva Henríquez.

Tris más 2. Francisco vaticano reafirma su opción por la felicidad de la gente, sin importar hacia dónde apuntan sus fuerzas amatorias.

* Sociólogo, Universidad Nacional