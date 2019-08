China incomprendida

none

Más alianzas entre entes privados y públicos en lugar de confrontaciones son la principal lección que la administración Duque y la oposición o resistencia deberían sacar de la visita oficial al nuevo epicentro del poder económico global. Por fortuna en la delegación con empresarios no se colaron intelectuales exmamertos, ahora personajes políticos o formadores de opinión, tan divididos y peleones que serían capaces de revivir sus viejas rencillas entre la línea Mao y la ortodoxia soviética. Algo así de caduco surgió en redes sociales: indignación o burlas porque Duque le rindió homenaje a la revolución. Las pasiones decimonónicas, como aquellas a favor o en contra del mercado, o de Uribe, son un lastre monumental para el desarrollo. Las recetas ideológicas caducaron, el mesianismo trascendental y parlanchín estorba. Se impuso el pragmatismo sin retórica: trabajar, administrar, aceptar errores, corregirlos y avanzar dentro del marco legal. Mientras buscábamos nuestro mito fundacional, añorábamos a Bolívar, Núñez o Gaitán y discutíamos acaloradamente si fue primero el huevo o la gallina, sin saber a qué horas, ni cómo, calladita, la China se creció.

Dos acontecimientos históricos, un estudiante desafiando tanques de guerra en Tiananmen y la caída del muro de Berlín, ocurrieron en 1989. Tal vez eso llevó a la falsa expectativa que la democratización del gigante asiático era inevitable. “China sorprendió por ser mucho más resistente al cambio político de lo que se pensó”, anota Gideon Rachman, gurú del Financial Times que hace una década predijo una potencia capaz de enfrentarse al Tío Sam. En estos días, después de advertirle a Washington que no negociará bajo presión Pekín disparó el dólar hundiendo el yuan.

Nadie entendió lo que pasaba en China. Todavía incomoda analizar su extraordinario desarrollo. Aunque negocios y ayudas en yuanes siempre son bienvenidos, no se sabe si criticar un partido único atornillado al poder o pedirle consejos.