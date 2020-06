Cinco ideales prácticos para un nuevo contrato social con la juventud

Nótese i) que no he usado la palabra “gratuidad” (si todo tiene que ser “gratis”, entonces se puede hacer bastante poco; la solución es “riesgo compartido”), y ii) que el actual capitalismo colombiano sería incapaz de absorber el talento motivado de la juventud y de dar soporte a las nuevas instituciones.

En apreciable medida, la sociedad no ha estado comprometida con la juventud. Más específicamente, la clase dirigente de la sociedad, que le ofrece lo que no quiere para sus hijos.

No solo porque tienen la capacidad de bloquear las reformas que necesita el subsector, sino porque la reinvención del “modelo económico y social” no se puede hacer sin ellos.