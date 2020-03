Cine y feminismo

Estos personajes se convirtieron en íconos que inspiraron y, aun hoy, inspiran a millones de personas en todo el planeta, al mismo tiempo que les abrieron paso a las películas e historias protagonizadas por otros personajes femeninos. Finalmente, hoy que existen mujeres presidentas, deportistas y grandes intelectuales el cine nos sigue mostrando que las heroínas como Lara Croft o Natasha Romanova pueden salvar al mundo tal como lo haría Batman o Supermán; que la damisela puede cortarle por sí sola la cabeza al dragón y decirle de regreso al príncipe salvador que no era necesario que viniera y que quizás él no hubiese podido.

Cualquier registro cinematográfico ya sea película, documental o cortometraje tiene, independientemente de su valor estético, un valor histórico importante. El cine en muchas ocasiones había contado la historia de la damisela en peligro a la espera del príncipe salvador que viniera al galope en su elegante corcel dispuesto a cortarle la cabeza al dragón o morir en el intento para finalmente salvarla, la historia del galán, personaje central, y la diva insulsa y sumisa; películas como Wings, de W. A. Wellman; The Great Ziegfeld, de Robert Z. Leonard, o Casablanca, de Michael Curtiz, dan muestra de ello. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX los movimientos feministas alrededor del mundo con su lucha, tesón y el alzar de sus voces habían logrado reivindicaciones importantes para su género como el derecho al voto y la posibilidad de asistir a universidades; así las mujeres empezaron a ser reconocidas como lo que siempre fueron, un personaje clave que cumplía y cumple un papel importante para cada una de nuestras sociedades, más allá de ser madres o amas de casa. Ahora el cine, como testamento vivo de la materia y de la identidad del cuerpo social, no iba a dejar de mostrar el nuevo rol femenino. Fue un proceso lento, pero en las décadas de los 70 y 80 personajes femeninos protagonizaron grandes y famosas producciones para el cine y la televisión, he aquí a Carrie Fisher como Leia, la princesa guerrera, luchando contra el Imperio en Star Wars; a Linda Carter como la invencible Mujer Maravilla, o a Sigourney Weaver como la valiente teniente Ellen Ripley enfrentando a un xenomorfo en Alien.