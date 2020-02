Circunscripciones de paz, ¿por fin?

Posdata . Ojalá me equivoque y la Corte Suprema haya acertado al elegir a Francisco Barbosa y que este resulte un buen fiscal general, independiente del Gobierno y que no persiga a sus críticos, sino que oriente la investigación criminal en forma imparcial y competente; pero tengo dudas: como consejero presidencial para los Derechos Humanos estuvo más interesado en proteger al presidente que en los derechos de los ciudadanos y adornó las cifras sobre asesinatos de líderes sociales para mejorar la imagen del Gobierno. Cosas muy graves.

No es cierto, entonces, que revivir esa reforma constitucional sea una aplicación retroactiva de una nueva jurisprudencia, como equivocadamente ha sostenido el consejero presidencial de Paz, pues esa doctrina constitucional ya estaba establecida en 2017, cuando las curules fueron aprobadas. Las decisiones de la Corte de 2018 y 2019, invocadas por el actual presidente del Senado (sentencia C-080/18 y auto 282/19), simplemente reafirman esa jurisprudencia. Lo que sucedió es que el presidente del Senado de 2017 no aceptó esa jurisprudencia, que varios le señalamos, y decidió, de forma inconstitucional, archivar una reforma debidamente aprobada. Como ese archivo en 2017 fue inconstitucional, el actual presidente del Senado tiene razón en revocarlo y pasar esa reforma al presidente para su promulgación.

Esa reforma fue aprobada en 2017, pues obtuvo la mayoría requerida en ambas cámaras, después de un amplio debate. Sin embargo, el entonces presidente del Senado, Efraín José Cepeda, la archivó argumentando que le había faltado un voto. Pero no fue así: 50 senadores votaron a favor, que era la mayoría absoluta, pues el Senado estaba integrado por 99 senadores. Pero Cepeda dijo que la mayoría absoluta de 99 no era 50 sino 51, con la tesis de que mayoría absoluta es la mitad más uno y que la mitad de 99 es 49,5, que hay que redondear a 50, a lo cual habría que agregar uno y daba 51…