La semana anterior la ciudad se engalanó con el Ibagué Festival. La presencia de artistas extranjeros de primer orden hizo que los del Tolima se empinaran hacia el nivel de los visitantes. Quizás la Fundación Salvi descubrió en Ibagué un talento musical que no alcanzaba a imaginarse. En la próxima columna me referiré al Ibagué Festival. Pero quiero anticipar unos nombres, además del de Armando, a los cuales la ciudad debe alto reconocimiento: Julia Salvi, Mateo Vegalara, Alejandro Mantilla, James Fernández y, por supuesto, los artistas formados en el Conservatorio. Gracias a ellos Ibagué está recuperando su historia grande como ciudad musical de Colombia.