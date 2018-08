La consulta anticorrupción obtuvo 11’671.420 votos, escrutado el 99,98%, lo cual es una cantidad enorme; así no hubiese pasado el umbral el mensaje es bien claro, los votantes no quieren más corrupción. Algunos se abstuvieron de votarla por cuanto decían que Claudia López la estaba usando para su beneficio personal, pues pretende llegar a la Alcaldía de Bogotá y ese parece ser un muy buen camino para darse a conocer. Con un casi triunfo, ¿podrá Claudia López llegar a la Alcaldía de Bogotá?

En Bogotá la consulta obtuvo 2’604.304 votos, escrutado el 99,98%; esta cifra es alta si se tiene en cuenta que los votantes no tuvieron motivación diferente a buscar que se disminuya la corrupción. La iniciativa no tuvo la misma publicidad que otras elecciones, no tenía reposición de votos ni muchos otros elementos que hacen que los votantes se manifiesten más fácilmente. Este fue el resultado del voto de opinión y aun cuando Bogotá no presenta la corrupción del Chocó o La Guajira, los votantes tenían claro que no quieren llegar a ese nivel.

¿Bogotá está lista para tener como alcalde a una mujer lesbiana? Esta pregunta es aparentemente superficial, pero tiene mucho de fondo para una gran cantidad de electores, pues no toda la ciudadanía está lista para esto. Para las generaciones más jóvenes es más normal, pero no lo es para muchos de los mayores, quienes en su mayoría salen a votar. Aun cuando fue bien alta la votación en Bogotá, es innegable que la condición sexual de Claudia López jugó un papel importante en la votación.

Claudia López se caracteriza por hablar duro y claro de diferentes temas, fue quien abrió ese gran nicho de oportunidad política, no porque calculara que le serviría en un futuro, sino por visualizar que después de firmados los Acuerdos de Paz el gran tema sería la lucha anticorrupción y ese asunto pocos lo vieron venir, y otros que sí lo vieron sabían que no les convenía para nada promoverlo.

De la izquierda radical votaron, entre otros, Petro y Timochenko, en ese sentido se vio como si fuera promovida por ellos y la mayoría manifestó que no quiere esto para Colombia, al no salir a votar. No en vano, en el plebiscito ganó el No, es decir, en contra de lo que representa la izquierda radical.

Volviendo a la elección de la Alcaldía de Bogotá, un rival muy fuerte para Claudia López será Antonio Navarro, quien abiertamente dio su apoyo a la campaña presidencial de Petro, y el exalcalde jugará un rol importante en la elección del futuro candidato para Bogotá. Tanto Navarro como Petro provienen del M-19, es decir, la trayectoria y la antigua cercanía contarían bastante. Es claro que Claudia López no la tiene nada fácil para lograr ser la candidata elegida y electa.

El camino que proponen ahora los promotores de la consulta es presentarla por el Congreso, a lo cual el presidente Duque manifestó que ya existe una iniciativa en ese sentido que presentó el 8 de agosto. Choque de trenes parece ser lo que se avecina, así la ministra Nancy Patricia Gutiérrez manifieste que no lo será.

La consulta anticorrupción fue asumida por muchos, pero no por todos quienes podían votar. Las costumbres sexuales de Claudia López no deberían tener nada en este asunto, por la relevancia de lo que estaba detrás. La corrupción y otros temas de fondo estaban en juego, no la sexualidad de su mayor promotora.

