¿Colombia Humana tiene espacio en Colombia?

Por: Holman Morris*

La pregunta que le queremos hacer al presidente de la República, al fiscal general de la Nación y a los comandantes de la fuerza pública de este país, al igual que a las cabezas más representativas de los partidos políticos y directores de medios de comunicación es: ¿La Colombia Humana tiene derecho de existir en Colombia?

La Colombia Humana es un proyecto político, un sentimiento y una realidad de ocho millones de colombianos que votaron a la Presidencia de la República por el hoy senador Gustavo Petro, convirtiéndolo en el más claro opositor al gobierno de Iván Duque. Debe ser por ello que venimos viendo una arremetida muy bien orquestada para deslegitimar, amenazar y agredir nuestro proyecto político.

La “Liga contra el silencio” documenta la existencia de las “bodegas uribistas” y otro informe del periodista Daniel Coronell muestra cómo se contrata desde un Ministerio en el gobierno Duque a personajes cuyo mayor trabajo es generar campañas de desprestigio en redes, crear realidades virtuales para confundir a la opinión pública y desatar el odio contra sus “blancos” que son los contradictores políticos del uribismo y del gobierno Duque. Al final del día los depositarios de ese odio, de esas campañas de desprestigio, terminan siendo Gustavo Petro, los líderes petristas y la Colombia Humana en general, con el agravante, que se hace con dineros públicos, desde ministerios y en cabeza de altos funcionarios del gobierno Duque.

Pero no solo esto. El señor Guaidó, después de reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente Duque, salió a señalar al senador Gustavo Petro de ser aliado del presidente venezolano Maduro y de haber recibido financiación de ese gobierno. Viejas mentiras que no sirvieron en su momento para detener nuestro paso a segunda vuelta, pero sí sirven hoy para echarnos encima la violenta ultraderecha, aceitar las campañas de desprestigio, de odio y seguir confundiendo a la opinión publica.

Y no se podía quedar atrás el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez de la cadena radial RCN, quien trata al senador de oposición de asesino, de incitar al caos por ponerse del lado de los maestros y a quienes votamos por Petro nos trata de estúpidos, seguidores de asesinos. Así, lo que hace el comentarista en el micrófono no puede considerarse una opinión, pues no es un ejercicio serio ni riguroso, y una opinión requiere estudiar, contrastar, investigar; Vélez simplemente utiliza el micrófono para desinformar, porque es odio lo que escupe en el micrófono. Eso sí, su diatriva llega a miles de colombianos.

Tienen miedo. Bodegas twiteras, Guaidó, periodistas radiales, todos al tiempo creando una atmósfera de odio contra la Colombia Humana y por supuesto contra Petro. El asesinato de nuestros jóvenes líderes de la Colombia Humana en Candelaria (Valle) no les merece el más mìnimo repudio, mientras al exalcalde sobre el que recaen los señalamientos de corrupción lo nombran en Planeación Nacional. A Guaidó no le dicen ni pío por sus destempladas declaraciones, por inmiscuirse en asuntos de política interna, que en una democracia de verdad merecerían el llamado de atención de un presidente; es más, ni siquiera los medios abrieron el debate sobre la forma en que se utiliza un micrófono para deslegitimar a la oposición política, sin más argumento que el odio. Porque tienen miedo se inventan esas campañas, no encuentran otra forma de detener la inconformidad social que recoge, más que cualquier otro político, Gustavo Petro.

El gobierno de Iván Duque todos los días se derrumba, poco a poco el invento de candidato de la derecha, de la casa Char, queda mal herido con el escandalo de Aida Merlano. Todo favorece hoy la posibilidad de que sean fuerzas alternativas las que se hagan al poder en el 2022, siempre y cuando se consolide la unidad en un gran frente amplio, alternativo, democrático y progresista. La figura más opcionada dentro de esa unidad se llama Gustavo Petro.

Tengan plena certeza: con la falta de garantías pierde no solo la oposición, pierde la democracia, es decir perdemos todos, se incuban nuevas espirales de violencia; enseña nuestra historia que en esos espirales violentos hay un grupo que siempre gana. Sin embargo, la Colombia Humana seguirá resistiendo y persistiendo; es nuestro ADN. Y nuevamente les hago esta pregunta ¿tenemos derecho a pensar diferente y vivir en este país?

* Excandidato a la Alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana