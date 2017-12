Colombia: la trampa del Grupo H

Colombia competirá con Polonia, Senegal y Japón por un cupo a la segunda fase de Rusia 2018. Contentos en Colombia con el sorteo. Contentos también en Polonia, en Senegal y en Japón. El Grupo H resultó relativamente parejo. Son muchos los factores relevantes que explican el favoritismo de unos u otros. Analizamos hoy dos en particular: la historia en los mundiales y su nivel actual.

La historia la medimos como el número de puntos por partido jugado en mundiales que ha obtenido cada una de las 30 selecciones que han disputado al menos un partido. Es decir, en este análisis, Islandia y Panamá, debutantes en Rusia 2018, quedan excluidas.

El promedio de puntos de los equipos participantes es de 1,26. Brasil, según ilustra la gráfica, lidera la tabla histórica. Le siguen en orden Alemania, Argentina, España y Portugal. Colombia se ubica en la mitad: puesto 16 con 1,28 puntos por partido jugado.

El nivel actual se mide por el valor de mercado de cada selección de acuerdo con los estimativos de Transfermarkt.com. Partimos del supuesto de que un mayor valor de mercado sugiere que la calidad del equipo es superior.

A la fecha, sin embargo, los seleccionadores aún no escogen la nómina definitiva para el Mundial, razón por la cual hay que decidir sobre qué base de jugadores medir el valor de mercado. En este ejercicio utilizamos todos los jugadores que hayan disputado algún partido con su respectiva selección en los últimos 12 meses. Utilizar la suma del valor de mercado de estos jugadores generaría otro inconveniente: no todos los equipos han utilizado el mismo número de jugadores. Así que para estandarizar el valor de mercado y hacerlo comparable a través de selecciones, utilizamos el valor promedio de cada jugador seleccionado durante los últimos 12 meses.

El jugador promedio se avalúa en €7,81 millones. Los jugadores más costosos son los franceses con un valor de €26,5 millones. Siguen en orden los de España, Alemania, Bélgica y Brasil. Colombia, cuyo jugador promedio está valorado en €6,7 millones, ocupa el puesto 13.

Para Colombia la gráfica detalla un par de aspectos que vale la pena considerar antes de exagerar la celebración del resultado del sorteo. En primer lugar, tanto Polonia como Senegal han rendido más en los mundiales que han disputado. Cierto que Senegal sólo disputó un mundial (llegó a cuartos de final), y que los éxitos de Polonia se explican en el maravilloso equipo de los 70 y 80. Pero ojo, conocen el éxito.

En segundo lugar, destaca que el valor de mercado de Polonia (€7,3 millones) y Senegal (€7,31 millones) es superior, así sea en €600.000, al de Colombia.

Al Mundial no se va a aprender, ni se pierde por anticipado. Pero por favor, entendamos desde ya que Colombia se enfrenta a iguales que puede derrotar si lo hace desde el fútbol, no desde una presunta superioridad histórica o actual que no existe.